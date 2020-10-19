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MLB／太空人洗汙名 不如立即重建

tyruschen

當看到光芒右外野手馬格特（Manuel Margot）接住最後一球，確定淘汰太空人進軍世界大賽時，相信不少球迷都鬆了一口氣。畢竟如果讓如同過街老鼠的太空人演出絕地大反攻甚至真的抱回冠軍，等於狠狠打臉其他球隊以及他們的球迷，證明即使沒作弊，其他球隊照樣拿太空人沒皮條。

儘管太空人最後只打出連五成都不到的29勝31敗，全無過去三季年年勝場破百的意氣風發。拜大聯盟因應疫情搞出的季後賽增額到16隊之賜（說穿了還是為了賺錢），太空人依然吊車尾進季後賽，而且還越戰越勇像隻打不死的小強般連續四年打進美聯冠軍賽（史上第三多）。

甚至在0勝3敗的絕對劣勢下差點演出媲美2004年「破魔」紅襪的大逆轉。如果不是亞土維在美聯冠軍賽關鍵時刻頻頻失誤，光芒老將摩頓（Charlie Morton）最後一戰把關，再加上超級新人兼美冠MVP阿羅薩雷納（Randy Arozarena）一棒定江山，恐怕太空人還會像恐怖片裡死而不僵的大魔頭般繼續讓球迷心驚肉跳。

無論如何，你不得不佩服太空人死纏爛打的無比韌性。雖說柯瑞亞閉不上的大嘴巴依舊令人生厭，但他在美聯冠軍賽第五戰擊出的再見全壘打無疑是貨真價實。更可貴的是，不曾參與作弊事件的太空人投手們，尤其是在眾多主力受傷後臨危受命肩負重任的菜鳥及年輕投手，才是太空人這一季能走得這麼遠的主因。

其中年僅26歲的先發投手瓦德茲（Framber Valdez）主投四場季後賽，24局狂飆26次三振只失五分拿下寶貴的三勝無疑是最大功臣。菜鳥哈維耶（Cristian Javier）、二年級的尤奎迪（Jose Urquidy）同樣功不可沒。

同時貝克也是這群球員背後最大的無名功臣。這位1月底才緊急接班擔任救火隊的老教頭心知肚明他扮演的是一個吃力不討好的角色。明明未參與作弊，卻得幫這群初識的子弟兵擋子彈。

然而最大的問題還是同樣因偷暗號醜聞而臭名在外的太空人老闆克蘭（Jim Crane）是否還肯花錢跟史布林格（George Springer）等人續約，以及願意投入多少資源做補強。

畢竟在疫情打亂一切，全球人心惶惶的氣氛下，所有老闆都緊盯著今年因球季縮水及觀眾無法進場帶來的巨大赤字，想要他們再掏錢恐怕是難上加難。

尤其太空人既已如此惡名昭彰，倒還不如趁此機會大破大立，將明年球季結束後也將成為自由球員、還有交易價值的柯瑞亞等人交易出去，改以未涉入作弊事件的年輕投手及打者艾瓦瑞茲、塔克（Kyle Tucker）為基石開始重建，或許才是更好的作法。

太空 季後賽 柯瑞

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