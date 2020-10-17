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MLB／太空人連3勝光芒 第7戰定生死

體育新聞組／綜合報導
太空人先發投手瓦德茲本季首嘗季後賽滋味，繳出6局9K僅失1分的好成績。（歐新社）
太空人先發投手瓦德茲本季首嘗季後賽滋味，繳出6局9K僅失1分的好成績。（歐新社）

太空人隊距離成為史上第二支「輸3贏4」大逆轉的球隊，只剩最後一步，16日以7：4擊敗光芒隊後，在美聯冠軍賽扳成3勝3敗，兩隊明天將決戰第七戰。

光芒在系列賽先收下3連勝，情勢看來大好，但接下來卻遭太空人連連反咬，16日兩隊進行第六戰，光芒第二局率先攻下分數，但太空人隨即在五局連本帶利討回。

第五局古瑞爾（Yuli Gurriel）先獲保送上壘，狄亞茲（Aledmys Diaz）補上安打，光芒決定換下先發投手史奈爾（Blake Snell），但危機持續擴大，史布林格（George Springer）敲出安打送回2分，亞土維（Jose Altuve）和柯瑞亞（Carlos Correa）的安打各帶1分打點，太空人單局攻下4分逆轉。

塔克（Kyle Tucker）在第六局敲出陽春砲，第七局亞土維的安打帶動另外一波攻勢，太空人最多取得7：1領先，光芒則靠馬格特（Manuel Margot）演出雙響砲，第七局敲陽春砲、第八局敲兩分砲，維繫住追分希望。

太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）投6局，只被敲出3安打、失1分，送出9K，技壓只投4局退場的史奈爾，連同例行賽在內，史奈爾已經連續19場先發投不滿6局。

在7戰4勝制系列賽裡，過去共有38隊落入0勝3敗落後，30隊被橫掃，5隊在第五戰遭淘汰，2隊撐到第六戰出局，只有一隊拚進第七戰，就是2004年紅襪隊，且最終結局是贏球，而現在太空人距離翻版紅襪的2004年奇蹟只剩最後一步。

太空 柯瑞

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