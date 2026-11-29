巫師總教練基夫被炒魷魚。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 巫師在連續大比分落後後宣布炒掉總教練基夫，由卡波恩代理至球季結束，球團希望透過新聲音扭轉低迷戰績。

NBA 開季不到2個月，就要總教練「下課」，巫師隊昨天以91：116敗給魔術隊後，球團表示「該是球隊前進並有新聲音」的時刻，宣布炒掉總教練基夫（Brian Keefe）。

巫師昨天半場打完就落後魔術30分，前一場對塞爾蒂克隊也是前兩節打完就落後31分，成為NBA史上第一支連兩戰半場打完都落後至少30分的隊伍。寫下不名譽紀錄後幾小時，巫師球團就宣布更換新總教練，接續總教練職位將由卡波恩（Adam Caporn）代理到賽季結束。

巫師總裁溫格（Michael Winger）在聲明中提到，季中更換總教練從來都不是簡單的決定，「但該是球隊前進並嘔心聲音的時刻。」他提到基夫一直是組織中不可或缺的一員，協助巫師奠定球員發展的基礎，感謝共事期間基夫帶來的專業和對團隊的投入。

基夫2024年1月接手巫師前教練小安索（Wes Unseld Jr.）兵符，今天被解除任務後，在巫師累積戰績50勝173敗，是這段期間NBA最差戰績；擔任總教練超過200場比賽中，基夫勝率只有2成24，在NBA史上也是最差。

巫師上季交易來明星球員楊恩（Trae Young）和戴維斯（Anthony Davis），還獲得選秀會「狀元籤」，選進迪班薩（AJ Dybantsa），本希望有所作為，但開季7戰4勝後，接續13場比賽就吞下10敗，其中多場都是一面倒居劣勢，讓基恩失去工作。

卡波恩在巫師的第3個賽季臨危受命成為代理總教練，他也有過執教澳洲國家隊的經歷，巫師球團強調整個組織都會全力支持新教頭，期待卡波恩剩下賽季的表現。