公鹿隊替補中鋒韋爾（中）繳出生涯新高30分。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 主力缺陣的公鹿靠韋爾生涯新高30分與羅林斯28分火力，以119：111擊敗雷霆，終結低潮並拿下本季第3勝。

東區爐主公鹿隊昨天儘管少了一票主將，主戰中鋒透納（Myles Turner）第三節還扭傷膝蓋退場，但替補中鋒韋爾（Kel'el Ware）繳出生涯新高30分，搭配羅林斯（Ryan Rollins）7記三分彈28分的火力支援，助隊以119：111賞給雷霆 隊4連敗，本季第3勝終於入袋，讓韋爾讚團隊展現出十足韌性，且能開心打球。

兩隊昨天都有主力缺陣，「背靠背」出賽的公鹿在4天來的第3戰少了赫洛（Tyler Herro）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）和亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis），本季遭遇傷兵潮的雷霆除霍姆葛倫（Chet Holmgren）、華勒斯（Cason Wallace）和威廉斯（Jalen Williams）免戰，瑪拉（Aday Mara）、威廉斯（Jalen Williams）和托比奇（Nikola Topic）今天也都休息。

公鹿第三節還傷了透納，但韋爾挺身而出，單節貢獻9分，包含一次飛身灌籃，還有2籃板和1抄截，攻守兩端都幫助到公鹿，第四節最後61秒更封掉米契爾（Ajay Mitchell）的底角外線出手，之後再罰進保險分，讓公鹿領先擴大到115：108。

羅林斯讚22歲的隊友表現出色，不論在籃框附近的補欄、灌籃，甚至三分球和罰球都有貢獻，「他的阻攻簡直是禁區裡的噩夢，他今晚表現真的很棒，無庸置疑。」

打出生涯代表作的韋爾表示，連續出賽必須打出更強韌性和活力，今天團隊就打出這股動力，而且能開心打球，且是打出團隊籃球，「每個人在場上都能樂在其中，並且樂於分享球權。」

韋爾也感謝隊友幫助他達到得分里程碑，「我已經好幾次都很接近，我有過28分、27分，我記得也有一次29分，但總是在邊緣，從沒達成，但現在我終於完成了，我成功執行那兩次罰球。」

公鹿教頭詹金斯（Taylor Jenkins）認為，透過交易從熱火隊轉戰公鹿的韋爾已經逐漸適應體系，攻防兩端都進入狀態，隊友也更信任這位新成員，會透過擋拆或高吊傳球找到他。