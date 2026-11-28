76人隊球星詹姆斯(右)27日得分後慶祝。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 76人靠著大勝溜馬拿下NBA盃淘汰賽門票，開季20戰16勝寫下近25年最佳開局，詹姆斯也肯定自身與球隊狀態正佳。

76人隊周五在NBA盃分組賽最後一天賽程中，以24分差距大勝溜馬隊，收下隊史首張NBA盃淘汰賽門票，且開季前20場比賽拉出16勝，也創下球隊近25年來的最佳開局，賽後攻下21分、7籃板、6助攻的詹姆斯 （LeBron James）就表示，儘管開季還不到2個月，但自己與球隊狀態都相當不錯。

76人今年休賽季補進詹姆斯與布朗（Jaylen Brown），組成全新的「四巨頭」陣容，加上二年級後衛埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的穩定成長，在東區戰績榜一支獨秀。在周五擊敗溜馬後，76人開季前20場比賽已拿下16勝，創下球隊自2001年以來的前20場最佳開局。

在周五帶領76人搶下隊史首張NBA盃淘汰賽門票後，詹姆斯也直言，球隊與自己狀況確實相當不錯，「現在快到11月底了，但賽季才開始不到兩個月，就這個階段來說，我對於自己的狀態和球隊狀態感到相當不錯。不過我們還不能想得太遠，因為每天都會是一次變得更好的機會，今天我們有抓住了。」

談到周五整場比賽壓著溜馬打，最終也僅讓對手攻下87分，詹姆斯也表示，「我們都明白，防守才是這支球隊的招牌，我們必須打出高水平的防守表現，今晚我們就做到了，我們也需要這樣一場比賽，從頭到比賽第48分鐘，完全在我們的掌控之中。」