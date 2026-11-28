布朗森。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 熱火雖在NBA盃分組賽擊敗尼克，卻因比較得失分差後無緣外卡；尼克則確定退出衛冕之路，布朗森與史波史特拉都對結果感到沮喪。

熱火隊在NBA 盃分組賽最後一場比賽以3分差距險勝尼克 隊，粉碎了尼克挑戰NBA盃2連霸的美夢，至於熱火雖然贏球，但總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）卻是在賽後才得知，在比較勝負分差後，仍無法取得東區外卡資格，讓他直言相當失望。

NBA盃競爭激烈的東區B組，在27日賽前5支球隊都還有晉級希望，不過最終在76人隊大勝溜馬隊後，確定由76人奪下分組第一名，隊史首度晉級到淘汰賽。至於提早結束的熱火與尼克之戰，雖然熱火順利取勝，保住了分組第二名，但在與東區另外兩個分組第二名比較得失分差後，最終由C組第二名的塞爾蒂克搶下東區唯一一張外卡門票。

至於熱火總教練史波史特拉在率隊贏球後，才從媒體口中得知球隊仍是無緣晉級時表示，「我一直以為我們只要贏球，就還有機會晉級，沒想到是這樣的結果，確實讓人蠻失望的。」

而尼克在無法晉級淘汰賽的情況下，也確定無法挑戰NBA盃2連霸，主控布朗森（Jalen Brunson）賽後說：「我們在心理上可能有點疲憊，但體能倒是還好，我們從一開始就必須像第四節這樣打。無緣NBA盃衛冕確實讓人沮喪，今天我們在第四節最後關鍵時刻的決策很糟糕，老實說整場比賽都是如此，我認為這更是讓人沮喪。」

事實上，在與熱火之戰賽前，尼克的晉級希望就已經相當渺茫，不僅要贏熱火至少13分，還必須祈禱76人輸球，才能搶下分組龍頭，但最終兩個目標都無法達成。