76人隊球星布朗11月16日在比賽中倒地。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 布朗左腿筋MRI結果顯示沒有惡化或新增傷勢，76人為求保險讓他續休，最快12月1日對灰熊時有望復出。

76人前鋒布朗（Jaylen Brown）日前在出戰熱火的比賽中因左腿筋不適提前退場，所幸經過核磁共振（MRI）檢查後，球團今天宣布他的傷勢並未惡化，也沒有出現新的傷情，這對正力拚NBA 盃晉級的76人來說無疑是一劑強心針。

布朗本季已曾因左腿筋拉傷缺席兩場比賽，他上周在對陣籃網的勝仗中平本季新高的31分，卻在比賽後段因左腿筋拉傷提前退場，隨後連續缺席對魔術與公鹿的比賽。

儘管布朗在日前對拓荒者時復出並攻下20分，但賽後坦言腿部仍有些許痠痛；不料迎戰熱火的第二節末段，他在完成一記後撤步跳投、拿下個人第6分後隨即搖頭並手摸左腿筋，主動向板凳席示意退場。

對於檢查結果顯示無新增傷勢，76人總教練諾斯（Nick Nurse）直言這是「好消息」也是「正面的訊號」，代表球團原先最擔心的二次傷害並未發生。不過為了保險起見，布朗並未隨隊展開客場之旅，確定缺席今天對溜馬的NBA盃小組賽，以及明天作客火箭的賽事，最快要到12月1日對陣灰熊時才有機會重返賽場。

布朗本季至今場均能貢獻21.4分、6.0籃板與3.4助攻，是76人進攻端的重要核心。除了布朗高掛免戰牌外，陣中主力中鋒安比德（Joel Embiid）因生病連缺兩場後，今天出賽狀態列為存疑，前鋒韋德（Dean Wade）同樣因腿筋傷勢缺陣。76人今天迎來NBA盃小組賽最終戰，只要順利擊敗溜馬，就能鎖定東區B組龍頭席次，並寫下隊史首度闖進NBA盃淘汰賽的紀錄。