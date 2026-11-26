倫德伯格。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 勇士新秀倫德伯格雖有19分、7.4籃板、3.6助攻的出色表現，卻在新秀榜排第4；他不僅坦言不滿，也為榜首艾卡夫遭低估抱屈。

勇士隊本季首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）開季至今繳出亮眼表現，但在NBA 官方最新公布的新秀排行榜中僅名列第4位，倫德伯格近日接受訪問時坦言，看到榜單當下確實感到有些不開心，同時他也為目前高居榜首的國王隊新秀艾卡夫（Darius Acuff Jr.）在選秀會上順位被低估抱屈。

本季開打後迅速融入勇士體系的倫德伯格，目前場均能貢獻19分、7.4籃板與3.6助攻，全能身手成為灣區大軍的重要戰力。不過在最新一期新秀榜中，他排在國王艾卡夫、灰熊隊布瑟（Cameron Boozer）與巫師隊狀元迪班薩（AJ Dybantsa）之後。對此倫德伯格直言，「我今天看到了排名，自己排在第四位，說實話，我當時有些不高興。」

除了對自身排名有更高期許，倫德伯格也特別點名本季場均狂轟24.4分、3.4籃板、7.3助攻，暫居新秀榜龍頭的艾卡夫。他認為艾卡夫在今年選秀會上的順位明顯遭到低估，「我覺得我自己落到第11順位還比較能理解，因為我的年齡稍大一些，但他和那些高順位球員年齡相同，打出的數據也差不多，我不明白各支球隊有什麼理由會錯過他。」

談到艾卡夫在國王扛起球隊第一進攻選擇的重任，過去習慣打無球、依托隊友配合的倫德伯格也大感佩服，直言這種經驗完全不同，「我不知道他怎麼能做得這麼出色，對他來說，或許從小到大一直都在承擔這種角色。」面對外界評價與選秀時的質疑，倫德伯格強調，自己與艾卡夫現在唯一要做的，就是回到場上持續用實際表現證明，當初忽視他們的球隊都犯了錯。