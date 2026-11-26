圖為名古屋亞運男子籃球半決賽賽後中國隊退場。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 男籃世界盃亞太區資格賽爆出冷門，沙烏地阿拉伯以82：80擊敗中國，寫下33年來首次在FIBA一級賽事勝中國；中國外線失準、周琦遭驅逐，郭士強坦言三分太低。

男籃世界盃 亞太區資格賽第二輪第二階段賽事26日點燃戰火，首日便傳出大冷門，面對傳統強權中國，沙烏地阿拉伯 在開賽一度落後的情況下，靠著陣中主力中鋒阿爾蘇瓦萊姆（Mohammed Alsuwailem）制霸禁區，加上全隊多點開花，最終以82：80氣走中國，不僅延續晉級生機，更寫下自1993年以來、暌違33年首度在FIBA一級賽事擊敗中國的歷史新頁。

沙烏地阿拉伯在賽前對戰中國已吞下6連敗，包括去年亞洲盃以88：93惜敗，在FIBA主要賽事歷史交手更處於1勝7敗的絕對劣勢。不過26日沙國展現極佳狀態，上半場便狂轟48分，全場兩分球命中率更維持高達61.9％的高效率，頻頻撕裂中國防線。

身高208公分的沙國禁區支柱阿爾蘇瓦萊姆，此役在中國長人陣中打得游刃有餘，在禁區繳出75％的高命中率，攻下全場最高20分，外帶4助攻、2阻攻，個人效率值高達正25，加上前鋒舒拜利（Ali Shubayli）攻下12分，並在讀秒階段穩健罰進關鍵兩球，成為鎖定勝局的致勝功臣。

反觀中國此役外線手感冰冷，三分球一度陷入連續14投盡墨的泥淖，第三節中鋒周琦更因在卡位時肘擊阿爾蘇瓦萊姆臉部，當場遭判奪權出場，成為比賽重要轉折。

談到這場失利，賽後飽受批評的中國男籃總教練郭士強直言，這場比賽確實對球隊來講是一場非常重要的比賽，因為輸掉之後，後面的排名狀況變得更為嚴峻，「但是這場比賽球員在場上只有一點處理不好，主要就是三分命中率太低。三分命中率只有16％。機會是很多，而且機會都出來了，但是沒有把握住。」

隨著沙國奪下關鍵一勝，分組賽戰績來到4勝5敗，吞敗的中國則滑落至5勝4敗，分居分組第4、5名。