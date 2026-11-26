76人隊詹姆斯(左)。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 41歲的詹姆斯坦言無法天天主宰比賽，但在76人缺兵少將時仍繳出本季首度大三元，帶隊擊敗熱火，並展現回升的外線火力。

41歲的「小皇帝」詹姆斯 （LeBron James）承認自己已不能每晚都主宰比賽，但若球隊需要就能挺身而出，昨天就是他扛起來的時刻，在當家中鋒安比德（Joel Embiid）缺陣、布朗（Jaylen Brown）傷退下，詹姆斯繳出本季新高25分外帶12助攻和10籃板的本季第一度「大三元」，助76人以111：104擊敗前東家熱火隊。

打出本季最佳表現的詹姆斯提到，不認為自己現在的任務是每晚主宰比賽，這也非自己任務，「但如果球隊有需要，我就能挺身而出。」

昨天第二節詹姆斯就有連拿14分演出，包括3記三分彈；他全場三分球6投4中，連同前一場對拓荒者隊，兩場合計外線11投8中，準度和開季前13場的46投10中相比提升不少。

76人教頭諾斯（Nick Nurse）也提到，詹姆斯的外線表現是今晚最讓人印象深刻的部分，主角回應說：「我大概知道什麼時候手感不錯，特別是在外圍的時候。」

詹姆斯本季仍有表現不好的時候，月初碰騎士隊就曾有12投3中僅拿8分還有6失誤，他不諱言年紀多少對場上表現有影響，「再過一個月我就要滿42歲了，該死，暖機確實需要花比較長的時間，但我絕不會懷疑自己，因為我知道自己付出多少努力。」

攻下30分的76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）聽到詹姆斯說有需要能重拾伸手，立刻喊要詹姆斯多扛一點，馬克西說：「他知道何時該得分、何時該助攻。我們很需要他，我知道他經驗豐富，但我們對他的期望很高，他也確實能達到這些要求。」