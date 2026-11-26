25日傳出前公鹿隊後衛小波特與魔術已進入簽約最後階段。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 魔術因近期戰績下滑與後場深度不足，接近以2年合約簽下前公鹿後衛小波特，盼他補強薩格斯等人壓力並帶來即戰力。

近4戰吞下3敗的魔術隊，為解決後場深度不足的燃眉之急，決定向自由市場尋求奧援，25日傳出前公鹿隊後衛小波特（Kevin Porter Jr.）與魔術已進入簽約最後階段，小波特將以一紙2年合約轉戰奧蘭多。

現年26歲的小波特上賽季效力公鹿期間，繳出場均17.4分、7.4助攻的亮眼成績單。然而公鹿在送走「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後進入重建期，為了給今年首輪第10順位選進的新秀伯瑞斯（Brayden Burries），以及從字母哥交易案中換來的20歲小將亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）與赫洛（Tyler Herro）更多磨練空間，公鹿選擇在開季前夕將小波特裁掉。

恢復自由身的小波特隨即成為多支球隊網羅的目標，本周他先後與金塊隊及魔術高層會面。事實上，金塊早在開季前就曾向公鹿提出交易報價，願意送出納吉（Zeke Nnaji）外加兩枚二輪籤與一個二輪籤互換權，但公鹿因不願承接納吉下賽季746萬美元的合約而作罷。

魔術球團在經過審慎的背景調查與評估後，最終將成功網羅這位具備6年NBA 資歷的雙能衛。小波特的加入預計將能有效分擔薩格斯（Jalen Suggs）、貝恩（Desmond Bane）與布萊克（Anthony Black）等先發後場群的攻守壓力，為近期陷入低潮的魔術注入即時戰力。