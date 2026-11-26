NBA／選擇魔術而非金塊 小波特傳2年約轉戰奧蘭多救火
魔術因近期戰績下滑與後場深度不足，接近以2年合約簽下前公鹿後衛小波特，盼他補強薩格斯等人壓力並帶來即戰力。
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魔術因近期戰績下滑與後場深度不足，接近以2年合約簽下前公鹿後衛小波特，盼他補強薩格斯等人壓力並帶來即戰力。
近4戰吞下3敗的魔術隊，為解決後場深度不足的燃眉之急，決定向自由市場尋求奧援，25日傳出前公鹿隊後衛小波特（Kevin Porter Jr.）與魔術已進入簽約最後階段，小波特將以一紙2年合約轉戰奧蘭多。
現年26歲的小波特上賽季效力公鹿期間，繳出場均17.4分、7.4助攻的亮眼成績單。然而公鹿在送走「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後進入重建期，為了給今年首輪第10順位選進的新秀伯瑞斯（Brayden Burries），以及從字母哥交易案中換來的20歲小將亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）與赫洛（Tyler Herro）更多磨練空間，公鹿選擇在開季前夕將小波特裁掉。
恢復自由身的小波特隨即成為多支球隊網羅的目標，本周他先後與金塊隊及魔術高層會面。事實上，金塊早在開季前就曾向公鹿提出交易報價，願意送出納吉（Zeke Nnaji）外加兩枚二輪籤與一個二輪籤互換權，但公鹿因不願承接納吉下賽季746萬美元的合約而作罷。
魔術球團在經過審慎的背景調查與評估後，最終將成功網羅這位具備6年NBA資歷的雙能衛。小波特的加入預計將能有效分擔薩格斯（Jalen Suggs）、貝恩（Desmond Bane）與布萊克（Anthony Black）等先發後場群的攻守壓力，為近期陷入低潮的魔術注入即時戰力。
魔術近4戰吞下3敗，後場輪替深度明顯不足，因此球團轉向自由市場補強。小波特具備得分與組織能力，可望立即填補後場火力與控球需求。 根據報導，小波特與魔術已進入簽約最後階段，預計將以1紙2年合約轉戰奧蘭多。這筆簽約也代表魔術正式完成後場即戰力補強。 金塊隊也曾與小波特接觸，並在開季前向公鹿提出交易報價，但因公鹿不願承接納吉下賽季746萬美元合約而作罷，最後由魔術勝出。
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魔術近4戰吞下3敗，後場輪替深度明顯不足，因此球團轉向自由市場補強。小波特具備得分與組織能力，可望立即填補後場火力與控球需求。
根據報導，小波特與魔術已進入簽約最後階段，預計將以1紙2年合約轉戰奧蘭多。這筆簽約也代表魔術正式完成後場即戰力補強。
金塊隊也曾與小波特接觸，並在開季前向公鹿提出交易報價，但因公鹿不願承接納吉下賽季746萬美元合約而作罷，最後由魔術勝出。
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