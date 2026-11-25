灰狼小鮑爾（左二）和雷霆中鋒哈爾特斯坦爭奪籃板時，落地扭到左腳踝，帶著三分球9投5中拿19分表現離場。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 灰狼在麥克丹尼爾斯轟下32分帶領下逆轉雷霆，但小鮑爾扭傷左腳踝退場，讓113：106勝利蒙上陰影。

同遇傷兵狀況的灰狼隊和雷霆 隊25日正面交鋒，灰狼雖在麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）轟下32分領軍下逆轉雷霆，但卻再傳傷情，下半場連續飆進外線的小鮑爾 （LaMelo Ball ）扭到腳踝，讓這場113：106的客場勝利蒙塵。

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灰狼已經少了當家球星愛德華（Anthony Edwards），迪文森佐（Donte DiVincenzo ）和克拉克（Jaylen Clark）也掛傷號，25日下半場再傷了小鮑爾，他最後2分半左右和雷霆中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）爭奪籃板時，落地扭到左腳踝，帶著三分球9投5中拿19分表現離場。

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雖少了小鮑爾，灰狼多森姆（Ayo Dosunmu）關鍵時刻連拿5分，助隊領先擴大到6分差，雷霆搶攻也未果，讓灰狼以113：106踢館成功，也取得NBA 盃3連勝成績。

灰狼25日下半場找回外線手感，全場三分球39投17中，命中率超過4成3，其中麥克丹尼爾斯外線5投4中、全場15投11中，攻下全場最高32分外帶10籃板和5助攻，多森姆也挹注16分。

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander ）25日也有32分進帳，米契爾（Ajay Mitchell）攻下25分，但仍同下近9場的第6敗。