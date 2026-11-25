第四節初尼克吹起反攻號角，在艾爾瓦拉多投進三記三分球下，拉出一波17：3的攻勢逆轉戰局。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 尼克在NBA盃分組賽靠艾爾瓦拉多末節三分火力與全隊多點開花，從落後逆轉擊敗騎士，保住晉級與衛冕希望。

仍在為NBA盃晉級卡位的騎士隊，25日在NBA盃賽事中作客上屆冠軍尼克 隊主場，儘管上半場打完在米契爾（Donovan Mitchell）火力全開下取得領先，但下半場尼克團隊火力全開逆轉戰局，最終以121：102擊敗騎士，保住晉級一線生機。

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NBA盃分組賽進入最後階段，其中東區B組的戰況激烈，在25日76人隊於主場擊敗熱火隊後，兩隊與騎士都同為2勝1敗，但熱火靠著勝分優勢仍是排名在該組第1名，這也騎士25日最後一戰作客尼克主場有著不能輸的壓力，至於上屆冠軍尼克在前兩戰吞敗後，25日如果再輸就確定無緣晉級與衛冕。

而25日上半場騎士也在米契爾帶領下火力全開，他上半場一人就獨攬20分，加上哈登在首節慢熱的情況下，第二節也加入搶分行列，前兩節合計拿下14分，幫助騎士以61：56領先尼克。

易籃後哈登維持火燙手感，在第三節又投進3記三分球拿下11分，幫助騎士維持住領先差距。不過第四節初尼克吹起反攻號角，在艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）投進三記三分球下，拉出一波17：3的攻勢逆轉戰局，反取得11分領先，反觀騎士雙星在關鍵時刻卻神隱，只能看著尼克揚長而去，最終尼克就以19分差距擊敗騎士，也保住晉級淘汰賽的一線生機。

在面對淘汰壓力下，尼克25日共計6人得分上雙位數，再度展現高度抗壓力，其中替補上陣的艾爾瓦拉多投進5記三分球拿下21分，布朗森（Jalen Brunson）與布里吉斯（Mikal Bridges）皆有19分進帳。至於騎士則以米契爾30分與哈登28分最佳，加上拿下10分的艾倫（Jarrett Allen），團隊僅3人得分在10分以上。