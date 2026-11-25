41歲的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）繳出本季第一度「大三元」，搭配馬克西30分演出，聯手助隊以111：104守護主場。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 76人雖少了安比德與布朗兩大戰力，仍靠詹姆斯本季首度大三元與馬克西30分，以111：104擊退熱火，成功中止對手7連勝。

76人隊25日和近況正好的熱火隊上演對決，主場迎敵的76人雖遇當家中鋒安比德（Joel Embiid）缺陣、布朗（Jaylen Brown）傷退的不利狀況，但41歲的「小皇帝」詹姆斯 （LeBron James）繳出本季第一度「大三元」，搭配馬克西（Tyrese Maxey）30分演出，聯手助隊以111：104守護主場，也讓熱火連勝停在7場。

安比德25日因病缺陣，這是他連兩場無法上場。賽前76人教練諾斯（Nick Nurse）還提到，接續客場面對溜馬隊的比賽，安比德是否會隨隊也還沒確定。

曾獲得總冠軍賽 MVP的布朗，25日第二節後撤步跳投攻下個人第6分後，就按著大腿後側並向板凳席示意要退場，留下出賽17分鐘就沒再回歸。

76人本季豪華的4位球星陣容雖少一半，但詹姆斯和馬克西扛起重任，詹姆斯繳出25分、12助攻和10籃板的「大三元」成績，馬克西也轟下30分；下月就要滿42歲的詹姆斯，上半場還有連拿14分的個人秀演出，助隊半場打完取得47：39領先，下半場再傳出精采助攻讓埃奇庫姆（VJ Edgecombe）空中接力灌籃，率隊持續以98：84分先。

最後1分44秒，詹姆斯面對曾經打下2罐的前東家搶下第10個籃板，締造轉戰76人首度的「大三元」時，球場更響起熱烈掌聲。詹姆斯於2026年11月26日代表費城76人出戰邁阿密熱火的比賽中，以41歲又331天的年齡繳出25分、10籃板、12助攻，再次刷新自己的紀錄。靠著這場76人代表作，詹姆斯一口氣締造多項NBA 與隊史紀錄。他以41歲331天的年齡再次刷新自己保持的「NBA史上最年長大三元」紀錄，歷史前四老大三元全由他包辦。

熱火「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）25日也有32分、14籃板發揮，米契爾（Davion Mitchell）20分，但挑戰8連勝夢碎。