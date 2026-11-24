球星泰托姆。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 泰托姆攻下41分領軍，塞爾蒂克靠上半場外線爆發建立大幅領先，雖然下半場一度被巫師追近，仍以131：116止住4連敗。

塞爾蒂克隊24日NBA 盃火力全開，客場出賽但上半場就轟下80分，最多34分領先雖在第四節被巫師隊一度追到7分差，靠當家球星泰托姆（Jayson Tatum）挺身而出，最終仍以131：116守下勝利，止住近期4連敗．

塞爾蒂克上半場展現兇猛外線火力，團隊三分球26投15中，半場就轟下本季新高80分，帶著31分的大幅優勢進入下半場，其中泰托姆上半場三分球9投6中轟下28分，喬治（Paul George）外線6投4中攻下16分外帶7助攻，克塔（Neemias Queta）也有17分挹注。

最多領先到34分的綠衫軍，第三節進攻熄火，被巫師回敬單節40：24猛攻，第四節尾聲更將差距縮小到7分，但塞爾蒂克有謝爾曼（Baylor Scheierman）連飆外線止血，泰托姆切入得手讓個人得分突破40分大關，也宣布巫師死刑，最終綠衫軍仍以15分差距收下勝利，維持NBA盃不敗之身。

塞爾蒂克下半場雖熄火，全場仍有三分球51投22中演出。泰托姆轟下41分，生涯第31度得分突破40分，隊史第二人，僅次於傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）的47次。喬治也貢獻28分，克塔21分。

3連勝告終的巫師以戴維斯（Anthony Davis）33分、13籃板最佳，喬治（Kyshawn George）24分，菜鳥迪班薩（AJ Dybantsa）也有20分、11籃板和7助攻，無奈上半場差距過大，沒能守護主場。