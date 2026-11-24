哈利伯頓的孩子明年要出生。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 溜馬當家後衛哈利伯頓與妻子潔德宣布懷孕，預計2027年春天迎來第一個孩子，同時他也正努力從傷勢中復健回歸。

溜馬隊當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）7月完成終身大事，今天再宣布邁入人生新里程，他和太太潔德（Jade Haliburton）升格父母，預計明年春天迎接第一個孩子到來。

哈利伯頓和潔德就讀愛阿華州立大學（Iowa State University）時認識，哈利伯頓是校隊成員，潔德是啦啦隊一員，兩人從2019年開始交往，愛情長跑後在去年7月宣布訂婚、今年7月登記成婚，8月舉辦更大的婚禮派對。

今天潔德透過Instagram宣布懷孕，她和哈利伯頓拿著寶寶超音波照報喜訊，愛犬也一同入鏡；潔德穿著深褐色的貼身長洋裝，四肢仍纖細，只有腹部微微隆起，「準爸爸」哈利伯頓穿著和太太同色系的上衣，愛犬還戴上寫的「大哥」的領巾，呼應家族新成員的到來。

貼文並沒提到寶寶的性別，僅提到預產期會是2027年春天。

歷經阿基里斯腱傷勢回歸的哈利伯頓，開季打了4場比賽就因腿傷再休兵，從10月底後就沒再出賽，不過今天曾被送到溜馬的發展聯盟球隊進行復健訓練，當天就再被召回溜馬。

本季回歸的4場比賽，哈利伯頓場均成績是21.8分、9.5助攻和4.5籃板。