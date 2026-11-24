NBA／76人攻守失靈不敵拓荒者 馬克西直言球隊未帶贏球心態上陣
76人主場111：128輸給拓荒者，因外線火力落後與防守失守而崩盤，諾斯、布朗和馬克西都點出球隊缺乏穩定攻守與贏球心態。
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76人主場111：128輸給拓荒者，因外線火力落後與防守失守而崩盤，諾斯、布朗和馬克西都點出球隊缺乏穩定攻守與贏球心態。
76人隊23日在主場迎戰拓荒者隊，下半場進攻熄火且整場比賽無法壓制住對手進攻火力，最終以以111：128不敵拓荒者，賽後總教練諾斯（Nick Nurse）以及雙星布朗（Jaylen Brown）、馬克西（Tyrese Maxey）皆坦言，球隊外線火力與防守端雙雙失靈，尤其在缺乏高度的小陣容運作上陷入困境，導致攻守節奏走樣，最終吞下敗仗。
諾斯指出，此役最致命的差距在於三分球命中數少對手10記，在回合數相近下外線落後30分實在難以彌補，且末節開局雖創造出三、四次空位三分機會卻全數落空。諾斯同時也認為，布朗在第三節初段領到第四次犯規是重要轉折，尤其他當時手感正值火燙，卻因為犯規麻煩必須回到板凳上，錯過反撲良機。
剛從腿筋傷勢復出的布朗坦言，防守表現不盡理想是輸球症結，他對第三節的犯規吹罰感到不滿，不僅改變戰局，也讓久坐板凳的他下半場節奏受阻。談及腿筋狀況，布朗透露目前仍有輕微痠痛，但醫療團隊掌控得宜，自己會在安全與出賽之間謹慎拿捏。
23日攻下22分的馬克西則說，球隊此役未能帶著贏球所需的鬥志與心態上場，讓阿夫迪亞（Deni Avdija）與韓德森（Scoot Henderson）等人頻頻切入並投進高難度球。他強調，開季球隊靠防守贏球，絕非輕視防守，接下來全隊與後衛群都必須在防守站位、協防及保護籃板上再加把勁。
76人下半場進攻熄火，防守也無法限制拓荒者切入與外線，整體攻守節奏失控。全隊三分球輸給對手10記，末節空位機會又沒把握，成為敗因。 諾斯認為最大差距在三分球命中數，回合數相近卻外線少得30分很難追回。他也指出布朗第三節初段領到第4犯，讓手感正熱的他被迫退場。 馬克西表示球隊沒有帶著贏球需要的鬥志與心態上陣，讓阿夫迪亞和韓德森頻頻切入得分。他強調全隊尤其後衛群，必須加強防守站位、協防與保護籃板。
精華 FAQ
76人下半場進攻熄火，防守也無法限制拓荒者切入與外線，整體攻守節奏失控。全隊三分球輸給對手10記，末節空位機會又沒把握，成為敗因。
諾斯認為最大差距在三分球命中數，回合數相近卻外線少得30分很難追回。他也指出布朗第三節初段領到第4犯，讓手感正熱的他被迫退場。
馬克西表示球隊沒有帶著贏球需要的鬥志與心態上陣，讓阿夫迪亞和韓德森頻頻切入得分。他強調全隊尤其後衛群，必須加強防守站位、協防與保護籃板。
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