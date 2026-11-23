NBA／感嘆聯盟假摔成風 勇士教頭柯爾無奈：或許該教球員演戲了
勇士教頭柯爾批評NBA假摔與買犯風氣難改，認為裁判尺度若不調整，球員就會持續模仿，甚至無奈表示或許得教球員在掩護時演戲。
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勇士教頭柯爾批評NBA假摔與買犯風氣難改，認為裁判尺度若不調整，球員就會持續模仿，甚至無奈表示或許得教球員在掩護時演戲。
NBA賽場上「買犯」與假摔風氣近年屢遭外界詬病，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪時也對此現象大吐苦水，面對媒體尖銳提問子弟兵波傑姆斯基（Brandin Podziemski）常有類似動作時，柯爾不僅直言「完全沒有區別」，更無奈感嘆既然聯盟裁判依舊買單，勇士教練團或許真的得開始教導球員如何在掩護時「假摔」。
柯爾過去多次公開批評部分球員刻意揮臂、誘導裁判響哨的打法，然而近期波傑姆斯基也頻頻出現類似買犯規動作，引發外界質疑雙重標準。柯爾未替自家球員護短，坦率表示這兩者之間「沒有區別，一點區別都沒有」，並笑稱媒體正在給他挖坑，「我知道你們想做什麼，所以我希望這類動作永遠不要被吹成犯規。」
柯爾進一步指出，問題的核心在於聯盟的吹判尺度，「我已經說過很多次了，只要聯盟不再吹罰這種犯規，球員自然就不會繼續這麼做；但聯盟並沒有取消這種吹判，所以球員們依然會樂此不疲。」
儘管柯爾強調教練團不會刻意鼓勵波傑姆斯基主動買犯，但話鋒一轉，將矛頭指向目前全聯盟盛行的「掩護假摔」亂象。他說：「現在你設置一個掩護，防守球員繞過掩護後，表現得就像是『被汽車撞到一樣』，接著整個板凳席也會立刻跟著跳起來施壓，而裁判幾乎都會響哨。」面對大環境的無奈，柯爾最後苦笑直言，「既然全聯盟都在這麼做，我們或許真的得開始教球員這招了。」
柯爾受訪時直言，波傑姆斯基的動作和他過去批評的買犯、假摔行為「完全沒有區別」。他沒有替子弟兵護短，反而承認這類動作本質上就是在誘導裁判吹哨。 他表示核心問題在於聯盟吹判尺度沒有改變，只要這種犯規仍會被吹，球員自然會繼續嘗試。他認為若聯盟不再買單，球員就不會再把買犯當成常態。 柯爾指出防守球員繞過掩護後常誇張倒地，板凳席也會立刻施壓，而裁判幾乎都會響哨。面對這種風氣，他苦笑說也許勇士真的得開始教球員這招了。
精華 FAQ
柯爾受訪時直言，波傑姆斯基的動作和他過去批評的買犯、假摔行為「完全沒有區別」。他沒有替子弟兵護短，反而承認這類動作本質上就是在誘導裁判吹哨。
他表示核心問題在於聯盟吹判尺度沒有改變，只要這種犯規仍會被吹，球員自然會繼續嘗試。他認為若聯盟不再買單，球員就不會再把買犯當成常態。
柯爾指出防守球員繞過掩護後常誇張倒地，板凳席也會立刻施壓，而裁判幾乎都會響哨。面對這種風氣，他苦笑說也許勇士真的得開始教球員這招了。
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