阿夫迪亞。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 安比德缺陣下，76人雖一度與拓荒者拉鋸，但下半場遭對手外線與籃板全面壓制，最終以111：128吞敗。

近期拉出一波5連勝的76人隊，今天在主場迎戰拓荒者隊踢到鐵板，明星中鋒安比德（Joel Embiid）因病缺陣，上半場還一度與拓荒者拉鋸，但第四節卻被對手一波帶走，將比分差距擴大到22分，最終拓荒者就以128：111輕取76人。

76人近期雖5連勝，不過4巨頭輪番缺陣，每場比賽贏得都不輕鬆，今天在主場遭遇拓荒者也陷入苦戰。上半場拓荒者阿夫迪亞（Deni Avdija）就展現火燙手感，以12投9中，其中包括三分球6投5中的高效率猛轟25分外帶4助攻，搭配上里拉德（Damian Lillard）、克林根（Donovan Clingan）一內一外的火力支援，兩隊在上半場打完戰成平手。

不過易籃後拓荒者持續火燙手感，單節再度豪取32分，儘管76人馬克西馬克西（Tyrese Maxey）在詹姆斯 （LeBron James）回到板凳休息時一度挺身接管戰局，連續取分幫助76人雖小比分差距，但在第三節後段韓德森（Scoot Henderson）的連續三分球命中，幫助拓荒者再度拉開差距。

第四節初，拓荒者更是延續火燙手感，開節拉出一波17：4攻勢，雙方來到比賽最大的22分差距，也讓勝負提前底定，最終拓荒者就在全場猛轟19記三分球、5人得分上雙下，以17分差距擊敗76人，客場6連戰以3勝3敗作收。

拓荒者阿夫迪亞攻下31分、7助攻表現最佳，克林根則有15分、18籃板、5助攻全能演出，資深雙衛里拉德、哈勒戴（Jrue Holiday）都有18分，韓德森17分。76人4巨頭除了缺陣的安比德外，另三人得分都在20分以上，不過外線全面熄火，命中率不足3成，籃板數也遭到對手輾壓，成為輸球兩大敗因。