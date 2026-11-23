灰熊隊前鋒布瑟成傷兵名單。（路透）

灰熊隊表現亮眼的新秀布瑟（Cameron Boozer），上周碰勇士隊第三節成傷兵，球團今天宣布他的右腳踝扭傷將在4周後再進行評估。

身為「名門之後」，布瑟菜鳥球季就有亮眼表現，開季16場比賽繳出場均16.6分、9.2籃板、5.3助攻表現，第5場比賽就有18分、12籃板、12助攻的「大三元」表現，成為史上第6位生涯前5場比賽就有「大三元」成績的球員，受傷前還曾有生涯新高29分表現，助隊延續連勝，但上周和勇士的比賽扭傷腳踝，出賽時間停在27分鐘。

布瑟接續客場碰灰狼隊的比賽沒能上陣，球隊也止住5連勝；昨天球團宣布今天和黃蜂的比賽布瑟免戰，今天再更新，經過影像檢查，布瑟傷勢結果是「中度內側扭傷」。

球團表示，布瑟也進行測試確認腳踝結構狀態，接續就要等到耶誕節當周再進行檢查。

灰熊已經少了左小腿拉傷的葛蘭特（Jerami Grant），傑克森（GG Jackson）也因左側第五蹠骨骨折缺陣，葛蘭特預計2周後再評估，傑克森大概要缺席到3個月，現在今年選秀會第3順位選進的布瑟也掛傷號，成球隊利空消息。