NBA／泰托姆易籃熄火錯失絕殺 勇士1分險勝綠衫軍止5連敗
泰托姆上半場火力全開、下半場卻熄火，最終絕殺未中，勇士則靠波傑姆斯基關鍵演出以88：87驚險擊敗塞爾蒂克，終止5連敗。
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泰托姆上半場火力全開、下半場卻熄火，最終絕殺未中，勇士則靠波傑姆斯基關鍵演出以88：87驚險擊敗塞爾蒂克，終止5連敗。
同是連敗的勇士隊和塞爾蒂克隊22日正面碰頭，「綠衫軍」當家球星泰托姆（Jayson Tatum）上半場就轟下23分，但下半場完全熄火，只靠罰球再拿下4分，最後「絕殺」跳投也彈框而出，讓勇士驚險以88：87收下主場勝利，止住5連敗。
泰托姆上半場大眼個人秀，前兩節就有全場最多23分輸出，包括第二節最後38秒連飆進2記三分彈，助塞爾蒂克從首節20：27落後，到半場打完追到42：44；第三節塞爾蒂克換老將康利（Mike Conley）發揮，助綠衫軍一度取得73：62領先，勇士靠波傑姆斯基（Brandin Podziemski）投進三分球，才將差距追近到69：75。
第四節拉鋸時刻，波傑姆斯基連拿5分讓勇士回到領先，但他最後1分07秒底線投進三分球還造成犯規，但有機會的「4分打」卻在塞爾蒂克教練團挑戰後消弭，裁判改判波傑姆斯基進攻犯規，三分進球也取消，讓勇士只維持88：86領先。
綠衫軍先靠泰托姆上罰球線追分，但他最後55秒2罰僅1中，接續勇士進攻沒能把握，讀秒階段還發生發球失誤，但綠衫軍也沒能掌握超前良機，最後一擊泰托姆跳投仍失手，無奈以1分差吞下4連敗。
勇士雖止敗但連5場得分沒破百，波傑姆斯基18分已是團隊最高：泰托姆攻下27分是全場最佳，另有10籃板和6助攻，但下半場完全熄火，沒能助隊止敗。
泰托姆上半場攻下23分，還在第二節尾聲連進2記三分，帶動球隊追分；但下半場僅靠罰球再得4分，進攻明顯降溫，最後絕殺跳投也沒能命中。 勇士主要靠波傑姆斯基的18分撐起火力，他在第四節關鍵時刻連拿5分，並一度投進三分還製造犯規，雖然4分打被取消，但仍幫助球隊守住勝局。 決勝期勇士曾被波傑姆斯基的4分打與進攻犯規改判影響，只取得88：86領先；之後泰托姆罰球僅1中、最後一擊跳投失手，讓勇士以88：87險勝。
精華 FAQ
泰托姆上半場攻下23分，還在第二節尾聲連進2記三分，帶動球隊追分；但下半場僅靠罰球再得4分，進攻明顯降溫，最後絕殺跳投也沒能命中。
勇士主要靠波傑姆斯基的18分撐起火力，他在第四節關鍵時刻連拿5分，並一度投進三分還製造犯規，雖然4分打被取消，但仍幫助球隊守住勝局。
決勝期勇士曾被波傑姆斯基的4分打與進攻犯規改判影響，只取得88：86領先；之後泰托姆罰球僅1中、最後一擊跳投失手，讓勇士以88：87險勝。
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