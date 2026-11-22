NBA／馬刺輕取鵜鶘 溫班亞瑪50分、19籃板、5阻攻再寫神紀錄
溫班亞瑪對鵜鶘狂砍50分、19籃板與5阻攻，率馬刺以114：91大勝，並在半場與全場都改寫多項NBA史上紀錄。
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溫班亞瑪對鵜鶘狂砍50分、19籃板與5阻攻，率馬刺以114：91大勝，並在半場與全場都改寫多項NBA史上紀錄。
馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）21日再寫下紀錄，面對鵜鶘隊上半場狂轟32分，最終繳出單場50分，外帶19籃板和5阻攻、4抄截，以全能表現率隊以114：91守護主場勝利。
溫班亞瑪上半場就攻下32分，成為首位單場比賽前兩節就有30分、10籃板、3阻攻和3抄截的球員，他也成為阻攻列入統計後，史上第一位多場締造50分、15籃板、5阻攻的球員。
馬刺打完前三節已取得82：62領先，溫班亞瑪第四節飆進三分彈、得分推進到50分後，還有6分29秒就下場，沒挑戰打破生涯最佳52分的紀錄。
溫班亞瑪的紀錄夜，隊友也很幫忙，卡瑟爾（Stephon Castle）貢獻19分、6助攻和3籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）和強森（Keldon Johnson）也各有10分挹注，助隊三節打完已取得82：62領先，最終在哈波（Dylan Harper）受傷連兩場缺陣下都收穫勝場。
鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williamson）因傷缺陣，墨菲（Trey Murphy III）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也因傷免戰，喊出「交易我」的前馬刺後衛墨瑞（Dejounte Murray）也沒有出現，儘管費爾斯（Jeremiah Fears）攻下29分，波爾（Jordan Poole）也有25分演出，仍吞下3連敗。
他全場攻下50分、19籃板、5阻攻與4抄截，攻防兩端全面主宰比賽，並帶領馬刺在主場以114：91擊敗鵜鶘，展現超級球星等級的影響力。 他上半場就狂轟32分，成為史上首位在前兩節就達成30分、10籃板、3阻攻和3抄截的球員，顯示他一開賽就把比賽節奏完全掌握在手中。 鵜鶘多名主力因傷缺陣，雖然費爾斯拿29分、波爾貢獻25分，但防守仍無法限制溫班亞瑪，加上馬刺團隊火力支援到位，最終苦吞3連敗。
精華 FAQ
他全場攻下50分、19籃板、5阻攻與4抄截，攻防兩端全面主宰比賽，並帶領馬刺在主場以114：91擊敗鵜鶘，展現超級球星等級的影響力。
他上半場就狂轟32分，成為史上首位在前兩節就達成30分、10籃板、3阻攻和3抄截的球員，顯示他一開賽就把比賽節奏完全掌握在手中。
鵜鶘多名主力因傷缺陣，雖然費爾斯拿29分、波爾貢獻25分，但防守仍無法限制溫班亞瑪，加上馬刺團隊火力支援到位，最終苦吞3連敗。
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