馬刺隊當家球星溫班亞瑪面對鵜鶘隊繳出單場50分，外帶19籃板和5阻攻、4抄截，以全能表現率隊以114：91守護主場勝利。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 溫班亞瑪對鵜鶘狂砍50分、19籃板與5阻攻，率馬刺以114：91大勝，並在半場與全場都改寫多項NBA史上紀錄。

馬刺 隊當家球星溫班亞瑪 （Victor Wembanyama）21日再寫下紀錄，面對鵜鶘隊上半場狂轟32分，最終繳出單場50分，外帶19籃板和5阻攻、4抄截，以全能表現率隊以114：91守護主場勝利。

溫班亞瑪上半場就攻下32分，成為首位單場比賽前兩節就有30分、10籃板、3阻攻和3抄截的球員，他也成為阻攻列入統計後，史上第一位多場締造50分、15籃板、5阻攻的球員。

馬刺打完前三節已取得82：62領先，溫班亞瑪第四節飆進三分彈、得分推進到50分後，還有6分29秒就下場，沒挑戰打破生涯最佳52分的紀錄。

溫班亞瑪的紀錄夜，隊友也很幫忙，卡瑟爾（Stephon Castle）貢獻19分、6助攻和3籃板，瓦賽爾（Devin Vassell）和強森（Keldon Johnson）也各有10分挹注，助隊三節打完已取得82：62領先，最終在哈波（Dylan Harper）受傷連兩場缺陣下都收穫勝場。

鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williamson）因傷缺陣，墨菲（Trey Murphy III）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也因傷免戰，喊出「交易我」的前馬刺後衛墨瑞（Dejounte Murray）也沒有出現，儘管費爾斯（Jeremiah Fears）攻下29分，波爾（Jordan Poole）也有25分演出，仍吞下3連敗。