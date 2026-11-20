比賽後段馬刺溫班亞瑪在攻守兩端重拾宰制力，馬刺以124：112取勝。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 哈波因左髖外旋肌拉傷將休養1至3周，馬刺在少將情況下靠溫班亞瑪32分、11籃板與卡瑟爾代班控球，主場124：112擊敗快艇。

前一場比賽遭到活塞中斷12連勝且還傷了後場大將哈波（Dylan Harper）的馬刺 ，19日在主場迎戰快艇 陷入苦戰，快艇在先發球員多點開花的情況下，一度在第三節取得領先，不過比賽後段馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在攻守兩端重拾宰制力，最終在他32分、11籃板領軍下，馬刺就以124：112取勝。

馬刺今年開季在吞下2連敗後，接下來卻拉出一波12連勝，其中溫班亞瑪的穩定供輸雖是厥功甚偉，但新秀賽季就打出大將之風的哈波，在生涯的第二個賽季扶正先發後的穩定表現更是一大關鍵。不過在前一場不敵活塞的賽事中，哈波卻因為地板濕滑不慎滑倒，導致左髖外旋肌拉傷退場，並預計將缺席1至3周。

談到哈波的傷勢，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）説：「從畫面和視覺觀感來看，無論你怎麼稱呼這種跌倒或潛在傷勢，確實會讓人印象深刻。當時的情況看起來很不妙。所以我們只能祈禱，我們真的很幸運，也為哈波感到慶幸，雖然他確實需要休養一段時間，但這已經是各種可能情況中，最好的結果了。」

在少了哈波的情況下，19日馬刺在主場迎戰快艇，上半場也是打得跌跌撞撞，甚至在第三節中段還一度以6分差距落後給對手。不過在暫停調整後，馬刺將攻守重心重新擺回到溫班亞瑪身上，找回習慣的節奏，並在第四節逐步將領先差距擴大，最終以12分差擊敗快艇，收下賽季第13勝，至於快艇則是苦吞客場開季6連敗。

馬刺19日以溫班亞瑪32分、11籃板表現最佳，卡瑟爾（Stephon Castle）則有21分、12助攻、4抄截，但也發生高達8次失誤，夏帕尼（Julian Champagnie）20分。至於快艇洛培茲（Brook Lopez）與葛蘭德（Darius Garland）皆攻下23分，為全隊最高。

對於在哈波缺陣的情況下19日必須分擔控球工作，卡瑟爾賽後也直言，儘管在比賽初期出現了幾次糟糕的失誤，但適應狀況還算不錯，「接下來我會繼續讓自己放慢比賽節奏，努力做出正確判斷。」