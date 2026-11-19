愛德華日前接受右膝手術，目前仍在復健階段。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 愛德華右膝手術後仍在復健，坦言何時回歸沒有概念，強調是為了長期健康才動刀，也表示復出後會配合球隊節奏、不急著搶攻。

灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards）日前接受右膝手術，目前仍在復健階段，他今天在賽前投籃訓練後受訪坦言，對確切歸期「完全沒概念」，也無法斷言是幾周或幾個月，強調目前最困難的是找回腿部力量。

愛德華開季手感火燙，前4戰就兩度飆破40分，但右膝疼痛加劇，甚至在日前對暴龍之戰帶著腫脹不適仍攻下26分，隔天出戰騎士又砍下47分，但比賽結束後他也決定動刀。愛德華坦言原本休賽季以為靠治療就能度過，不料開季後傷勢劇烈反撲，「為了未來幾年能無痛打球，這刀非挨不可。」

儘管無法上場拚戰，愛德華心情看來相當輕鬆，笑說自己每天起床就是為了競爭，既然不能打，比賽日就會在群組傳長篇情資報告給隊友，分享對手的習慣與弱點。

少了主將的灰狼反而打出亮眼表現，目前以11勝4敗穩居西區前4。愛德華點名新隊友小鮑爾（LaMelo Ball）帶來傳球優先的球風，讓全隊有7、8名球員願意放下身段、專注贏球，進攻端影響力十足。

對於未來回歸，愛德華表示渴望復出但不會操之過急，深怕打亂球隊節奏，「回來後不會像平常那樣霸球狂出手，會順著比賽走、不勉強硬幹。」至於帶傷狂轟47分的秘訣，他則笑說：「投得準的時候，一切都好辦。」