湖人17日與黃蜂打到延長賽才勝出，只休息20小時出賽現疲態，遭到西區倒數第二的爵士斷了9連勝。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 爵士在背靠背賽程中靠喬治30分10助攻領軍，以109：97擊敗同樣連戰的湖人，終結對手9連勝，湖人則因唐西奇失誤過多而吞下本季第3敗。

17日擊敗快艇對止住12連敗的爵士隊，18日「背靠背」碰湖人 隊再收穫勝場，儘管球星馬卡南（Lauri Markkanen）缺陣，但在喬治（Keyonte George）30分、10助攻發揮下，率隊以109：97踢館成功，本季首度嘗到連勝滋味，也擋住湖人尋求10連勝的機會。

湖人同樣是連續兩天出賽，17日更和黃蜂隊打到延長賽才演出18分大逆轉，驚險奪下9連勝。湖人17日打完比賽後相隔20小時再度出賽，當家球星唐西奇 （Luka Doncic）雖仍攻下29分，但也出現9失誤，外線12投僅2中，讓「紫金軍團」吞下本季第3敗。

首節湖人在唐西奇獨拿15分下取得34：29領先，但第二節僅拿20分，遭爵士以56：54反超；勝負分水嶺出現在第四節，爵士83：83下打出一波15：0猛攻拉開領先，湖人雖也回敬連拿7分攻勢，但爵士在貝利（Ace Bailey）進球、米凱盧克（Svi Mykhailiuk）2罰得手帶動下又打出10：0小高潮，領先擴大到108：90，追分無望的湖人也在1分51秒換下主力陣容。

17日狂轟生涯新高47分的葛萊姆斯（Quentin Grimes），18日仍為湖人貢獻20分，但和唐西奇無力翻轉戰局。爵士以喬治30分最佳，貝利19分、8籃板，米凱盧克從板凳挹注15分。