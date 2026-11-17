布朗森。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 布朗森末節砍下關鍵分數並完成四分打，帶領尼克在客場逆轉暴龍，以111：102拿下對戰15連勝。

暴龍隊今天繼續在主場迎戰對戰已經苦吞14連敗的尼克 隊，儘管第四節一度扭轉9分的落後劣勢取得領先，但比賽最後階段尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）挺身接管戰局，一次關鍵的後仰跳投與「四分打」，幫助尼克鎖定勝局，最終就以111：102收下對戰15連勝。

暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）上月底因左膝傷勢缺陣後，歸期不斷往後展延，儘管今天傳出傷勢有所進展，但仍將缺席至少一周才能歸隊，這也讓年輕的暴龍近期陷入困境，甚至傳出不惜送走近期表現亮眼的巴瑞特 （RJ Barrett）、奎克利（Immanuel Quickley）或伯爾特（Jakob Poeltl）尋求補強。

暴龍在過去6場比賽吞下5敗，包括前一場與尼克之戰在延長賽以4分差距惜敗，苦吞4連敗與對戰14連敗。雙方今天進行二連戰的第二場比賽，暴龍隨即重整旗鼓，首節就猛轟29分一度取得領先，不過衛冕軍尼克也展現強大韌性，不僅在第二節逆轉戰局，下半場還在暴龍再度要回領先優勢後，又在第四節反超前比數，甚至領先達到9分。

第四節最後7分鐘暴龍再度展開猛烈反撲，奎克利、巴恩斯（Scottie Barnes）和巴瑞特（RJ Barrett）連續的外線命中，在倒數4分半鐘又取得3分領先。但關鍵時刻布朗森挺身接管戰局，先是完成一次後撤步跳投，隨後又完成一次「四分打」，加上布里吉斯（Mikal Bridges）在倒數36秒決定比賽勝負的三分球命中，最終尼克就以9分差距收下對戰暴龍的15連勝。

布朗森猛轟31分外帶5助攻表現最佳，唐斯（Karl-Anthony Towns）則有16分、16籃板、8助攻的全能演出，布里吉斯17分。暴龍華特（Ja'Kobe Walter）則是攻下個人本季新高25分，巴瑞特與巴恩斯分別有22分與20分。