NBA／連兩天轟31分卻拉傷 76人隊布朗休兵1場再評估
76人宣布布朗因左腿拉傷缺席對魔術之戰，這是他本季第2度休兵；他近期手感火燙，連兩天轟31分，將在週末前再評估復出狀況。
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76人宣布布朗因左腿拉傷缺席對魔術之戰，這是他本季第2度休兵；他近期手感火燙，連兩天轟31分，將在週末前再評估復出狀況。
本季組成4位球星豪華陣容的76人隊，開季12勝3敗戰績在東區暫居第一，球團今天宣布明天和魔術隊的比賽，布朗（Jaylen Brown）將因左腿拉傷缺陣，預計在週末主場迎戰公鹿隊前重新評估。
拿過總冠軍賽MVP的布朗本季轉戰76人，和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成四星陣容，昨天詹姆斯雖缺陣，仍以135：123擊敗籃網隊，布朗還攻下平本季最佳的31分外帶13籃板，不過第四節就提前下場。
第一節布朗就和藍道（Julius Randle）頭部相撞，當場見血，第四節出現腿部拉傷狀況，沒能持續推高得分。
明天休兵將是布朗本季第2度缺陣，前一場是10月底碰衛冕軍尼克隊，他因左膝痠痛休兵一場。
布朗近期找到狀態，連兩天出賽都轟下31分，本月場均貢獻24.6分，比10月多出4.8分，命中率也從10月的4成36上升到5成37，昨天受訪才提到愈來愈自在，「開始感覺有點像在家的樣子了。」
76人大個子波納（Adem Bona）和巴洛（Dominick Barlow）明天也將缺陣，巴洛本季還沒出賽紀錄。
76人球團表示，布朗因左腿拉傷將缺席明天對魔術的比賽。球隊會先讓他休養1場，並安排在週末主場迎戰公鹿前重新評估傷勢與出賽狀態。 布朗近況相當出色，連兩天都攻下31分，昨天對籃網還拿到31分、13籃板，但第四節提前退場。比賽中他先與藍道碰撞見血，之後又出現腿部拉傷。 這次將是布朗本季第2度缺陣，前一次是10月底對尼克時因左膝痠痛休兵。76人目前開季12勝3敗，戰績暫居東區第一，整體表現相當強勢。
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76人球團表示，布朗因左腿拉傷將缺席明天對魔術的比賽。球隊會先讓他休養1場，並安排在週末主場迎戰公鹿前重新評估傷勢與出賽狀態。
布朗近況相當出色，連兩天都攻下31分，昨天對籃網還拿到31分、13籃板，但第四節提前退場。比賽中他先與藍道碰撞見血，之後又出現腿部拉傷。
這次將是布朗本季第2度缺陣，前一次是10月底對尼克時因左膝痠痛休兵。76人目前開季12勝3敗，戰績暫居東區第一，整體表現相當強勢。
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