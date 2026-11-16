NBA／貝恩扮第四節先生 魔術終止在塞爾蒂克主場近4年8連敗
魔術在波士頓靠貝恩、布萊克等人第四節強勢發揮，以115：105擊敗塞爾蒂克，終結對手6連勝，也中止自己在此地長達8連敗。
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魔術在波士頓靠貝恩、布萊克等人第四節強勢發揮，以115：105擊敗塞爾蒂克，終結對手6連勝，也中止自己在此地長達8連敗。
近期拉出一波6連勝的塞爾蒂克隊，今天在主場迎戰魔術隊踢到鐵板，第三節靠著泰托姆（Jayson Tatum）優異表現逆轉戰局，第四節卻被魔術的貝恩（Desmond Bane）、布萊克（Anthony Black）聯手開砲擴大領先差距，最終以115：105中斷連勝。
塞爾蒂克今年開季狀況火熱，前13場比賽僅吞下2敗，在競爭激烈的東區殺出一條血路，其中今年休賽季透過交易加盟的喬治（Paul George）與泰托姆更是產生良好的化學效應，成為綠衫軍高歌猛進的關鍵。
不過今天在主場迎戰來訪的魔術，塞爾蒂克卻陷入苦戰，魔術前一次在塞爾蒂克主場贏球必須追溯到2022年12月，過去8度作客波士頓都帶著敗仗離開。但今天上半場魔術就展現多點開花的攻勢，包括華格納（Franz Wagner）、布萊克、畢塔吉（Goga Bitadze）都有雙位數得分，反觀塞爾蒂克卻出現慢熱的狀況，前兩節僅有喬治得分在10分以上，讓魔術以50：41領先。
不過易籃後，塞爾蒂克一哥泰托姆總算找回進攻手感，他在第三節中段一度連續命中三分球，個人單節包辦14分，帶領塞爾蒂克打出36：25的反撲攻勢，反倒帶著2分領先進入到第四節。
但韌性十足的魔術再度有人挺身而出，布萊克與貝恩在該節前段領軍打出一波14：8的攻勢要回領先，儘管喬治隨後又率隊追到1分差距，但達席爾瓦（Tristan Da Silva）此時也回敬兩記三分球止血，加上貝恩的連續跳投命中，為魔術鎖定勝局，最終魔術就以10分差距中斷塞爾蒂克6連勝，也是他們暌違近4年在波士頓拿下的首勝，終止在此地的8連敗。
魔術今天團隊共7人得分上雙位數，其中下半場殺出的貝恩進帳24分，布萊克與華格納也有20分與21分，達席爾瓦13分、3抄截。至於塞爾蒂克則以泰托姆24分最佳，喬治22分，但兩人在第四節全面熄火，成為塞爾蒂克吞敗一大關鍵，普里查德（Payton Pritchard）21分，而第四節失掉40分也創下塞爾蒂克本季單節最高失分。
魔術在客場以115：105擊敗塞爾蒂克，成功中斷對手近期6連勝。這場勝利也是魔術相隔近4年，首次在波士頓主場贏球。 第四節由貝恩與布萊克帶頭進攻，先打出一波14：8攻勢要回領先，之後達席爾瓦補進2記三分球止血，貝恩再連續跳投命中，徹底鎖定勝局。 塞爾蒂克雖靠泰托姆第三節單節14分一度反超，但第四節進攻全面熄火，單節失掉40分創本季新高，泰托姆與喬治末節也未能延續火力，最終吞敗。
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魔術在客場以115：105擊敗塞爾蒂克，成功中斷對手近期6連勝。這場勝利也是魔術相隔近4年，首次在波士頓主場贏球。
第四節由貝恩與布萊克帶頭進攻，先打出一波14：8攻勢要回領先，之後達席爾瓦補進2記三分球止血，貝恩再連續跳投命中，徹底鎖定勝局。
塞爾蒂克雖靠泰托姆第三節單節14分一度反超，但第四節進攻全面熄火，單節失掉40分創本季新高，泰托姆與喬治末節也未能延續火力，最終吞敗。
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