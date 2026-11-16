普里查德（11號）持球突破貝恩防守。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 魔術在波士頓靠貝恩、布萊克等人第四節強勢發揮，以115：105擊敗塞爾蒂克，終結對手6連勝，也中止自己在此地長達8連敗。

近期拉出一波6連勝的塞爾蒂克隊，今天在主場迎戰魔術隊踢到鐵板，第三節靠著泰托姆（Jayson Tatum）優異表現逆轉戰局，第四節卻被魔術的貝恩（Desmond Bane）、布萊克（Anthony Black）聯手開砲擴大領先差距，最終以115：105中斷連勝。

塞爾蒂克今年開季狀況火熱，前13場比賽僅吞下2敗，在競爭激烈的東區殺出一條血路，其中今年休賽季透過交易加盟的喬治（Paul George）與泰托姆更是產生良好的化學效應，成為綠衫軍高歌猛進的關鍵。

不過今天在主場迎戰來訪的魔術，塞爾蒂克卻陷入苦戰，魔術前一次在塞爾蒂克主場贏球必須追溯到2022年12月，過去8度作客波士頓都帶著敗仗離開。但今天上半場魔術就展現多點開花的攻勢，包括華格納（Franz Wagner）、布萊克、畢塔吉（Goga Bitadze）都有雙位數得分，反觀塞爾蒂克卻出現慢熱的狀況，前兩節僅有喬治得分在10分以上，讓魔術以50：41領先。

不過易籃後，塞爾蒂克一哥泰托姆總算找回進攻手感，他在第三節中段一度連續命中三分球，個人單節包辦14分，帶領塞爾蒂克打出36：25的反撲攻勢，反倒帶著2分領先進入到第四節。

但韌性十足的魔術再度有人挺身而出，布萊克與貝恩在該節前段領軍打出一波14：8的攻勢要回領先，儘管喬治隨後又率隊追到1分差距，但達席爾瓦（Tristan Da Silva）此時也回敬兩記三分球止血，加上貝恩的連續跳投命中，為魔術鎖定勝局，最終魔術就以10分差距中斷塞爾蒂克6連勝，也是他們暌違近4年在波士頓拿下的首勝，終止在此地的8連敗。

魔術今天團隊共7人得分上雙位數，其中下半場殺出的貝恩進帳24分，布萊克與華格納也有20分與21分，達席爾瓦13分、3抄截。至於塞爾蒂克則以泰托姆24分最佳，喬治22分，但兩人在第四節全面熄火，成為塞爾蒂克吞敗一大關鍵，普里查德（Payton Pritchard）21分，而第四節失掉40分也創下塞爾蒂克本季單節最高失分。