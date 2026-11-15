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NBA／助攻超越基德成史上第三 41歲詹姆斯喊超出預期

記者曾思儒／即時報導
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76人隊「小皇帝」詹姆斯（中）15日碰溜馬隊傳出11助攻，除助隊以131：124...
76人隊「小皇帝」詹姆斯（中）15日碰溜馬隊傳出11助攻，除助隊以131：124收下勝利，生涯助攻數也超15越名人堂球星基德（Jason Kid），成為史上第三。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

詹姆斯在對溜馬一戰送出11次助攻，生涯助攻數超越基德成為史上第3，他坦言這項成就超乎預期，並與新隊友逐步建立默契。

76人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）15日碰溜馬隊傳出11助攻，除助隊以131：124收下勝利，生涯助攻數也超15越名人堂球星基德（Jason Kid），成為史上第三，讓他形容是超乎預期的成就。

「真的感到非常榮幸，這是我職業生涯中沒有預料到的事情。」今天還有15分進帳的詹姆斯提到，助攻對自己意義重大，「關鍵在於球的流動，能夠找到我的隊友，並及時、準確把球傳到目標位置。」

本場詹姆斯就有幾次漂亮助攻，包括不看人傳球助攻給布朗（Jaylen Brown），讓球迷響起一陣驚呼；他也有和馬克西（Tyrese Maxey）連線的美技。

本季加入費城勁旅的詹姆斯表示，在訓練營時好幾次把球砸到新隊友頭上，大家不得不適應自己的傳球，他笑說：「你們可以問埃奇庫姆（VJ Edgecombe），我打到他好幾次。」不過他近6年休季期間常和馬克西一同訓練，默契程度優於其他隊友，但第一節兩人仍有「斷線」狀況，馬克西沒料到詹姆斯球會傳到自己手中，第一時間沒能接好球，讓馬克西反省說該隨時準備好接球。

詹姆斯生涯助攻數累積到12092次，和上季退役的「CP3」保羅（Chris Paul）只差461次，史上助攻王史塔克頓（John Stockton）則以15062次助攻穩居龍頭。

精華 FAQ

  • 他在對溜馬隊的比賽中送出11次助攻，生涯助攻總數超越基德，升上史上第3名，這也成為他職業生涯一項超乎預期的重要成就。

  • 詹姆斯表示，自己從未預料到生涯能達成這樣的助攻成就，並強調助攻代表球的流動與對隊友的掌握，讓他感到非常榮幸，也相當珍惜。

  • 詹姆斯透露訓練營時曾多次把球傳偏，與隊友仍需磨合；雖然他和馬克西有多年私下訓練默契，但比賽中仍出現接球失誤，雙方還在適應。

NBA 詹姆斯

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