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NBA／第一節42：9打爆獨行俠 塞爾蒂克締造超狂紀錄

記者曾思儒／即時報導
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塞爾蒂克當家球星泰托姆（中）攻下32分全場最高。（美聯社）
塞爾蒂克當家球星泰托姆（中）攻下32分全場最高。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

塞爾蒂克主場以42：9開局痛宰獨行俠，首節即拉開33分差距締造隊史紀錄，最終131：94大勝，泰托姆與懷特聯手主導比賽。

塞爾蒂克隊15日主場迎戰獨行俠隊，第一節就打出42：9的超狂攻勢奠定勝基，半場打完也握有30分領先，最終以131：94大勝，首節的33分領先也締造隊史差距最大紀錄。

「綠衫軍」15日首節打下的差距是1987年湖人隊對國王隊第一節締造的40：4後，任何球隊在任何單節的最大紀錄。根據ESPN數據，這也是自進攻時間限制時代以來，任何球隊單節第三高得分。

塞爾蒂克全場最多領先到41分，成為本季第3次，前兩場分別是11月6日碰黃蜂隊的46分，以及10月26日碰公牛隊的40分。

綠衫軍開賽就在懷特（Derrick White）、華許（Jordan Walsh）8分帶動出24：4狂攻，加上團隊單節飆進7記三分彈，而獨行俠單節18投僅2中，包括8次三分線出手都落空，成不名譽紀錄配角。

▲ 影片來源：x平台＠NBA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

塞爾蒂克當家球星泰托姆（Jayson Tatum）攻下32分是全場最高，懷特16分，板凳也有3名球員得分兩位數；獨行俠在當家球星厄文（Kyrie Irving）缺陣下，里薩歇（Zaccharie Risacher）板凳貢獻18分已是全隊最高，佛雷格（Cooper Flagg）17分。

精華 FAQ

  • 塞爾蒂克在首節打出42：9的猛烈攻勢，單節就贏了33分，直接把比賽節奏掌握在手中，也成為全場勝負分水嶺。

  • 塞爾蒂克首節33分領先創下隊史最大差距，且該單節差距也是自1987年以來任何球隊單節最大紀錄之一，展現驚人壓制力。

  • 泰托姆攻下全場最高32分，懷特拿16分支援，塞爾蒂克多點開花；獨行俠在厄文缺陣下火力失衡，最後以94分吞下大敗。

NBA 湖人 厄文

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