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NBA／騎士先發全休 普羅克特挺身打出「大三元」退獨行俠

記者曾思儒／即時報導
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騎士隊球星普羅克特(右)14日繳出24分、11籃板和生涯新高10助攻。(路透)
騎士隊球星普羅克特(右)14日繳出24分、11籃板和生涯新高10助攻。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

騎士在先發全休的情況下，靠普羅克特生涯首度大三元領軍，以127：117力退獨行俠，並在主場勝率回到5成。

騎士隊14日回到主場迎戰獨行俠隊，先發陣容雖全部休兵，不過普羅克特（Tyrese Proctor）繳出24分、11籃板和生涯新高10助攻，以「大三元」表現助隊以127：117擊敗獨行俠隊，勝率重新回到五成。

剛結束客場3連戰的騎士，因全美班機停飛，迫使周五在結束和熱火隊的比賽後被留在佛羅里達，周六早上才回到克里夫蘭，球團因此決定讓米契爾（ Donovan Mitchell）、「大鬍子」哈登（James Harden）、華森（Peyton Watson）、艾倫（Jarrett Allen）和莫布里（Evan Mobley）全部休兵，賽前宣布出賽陣容時還被主場球迷噓聲以對。

頂上先發的普羅克特（Tyrese Proctor）把握住機會，不但成為騎士2024年4月14後後第一位「大三元」球員，得分和助攻也雙雙創下職業生涯新高，助隊第二節打出38：20攻勢拉開領先，第四節的連續三分彈更讓騎士領先擴大到113：91，頂住獨行俠反撲。

曾效力騎士的獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）14日攻下全場最高的34分，其中20分集中在決勝節，讓獨行俠一度看到超前機會，但騎士以外線砲火回應，就算獨行俠球星佛雷格（Cooper Flagg）也有18分和8籃板，風采卻被前杜克大學隊友普羅克特搶走。

騎士海佐尼亞（Mario Hezonja）也貢獻22分，湯瑪斯（Meleek Thomas）有本季新高20分演出。

精華 FAQ

  • 騎士雖讓米契爾、哈登、華森、艾倫與莫布里等先發全數休兵，仍靠普羅克特爆發帶動全隊攻勢，最終以127：117擊敗獨行俠，勝率也回到5成。

  • 普羅克特此役拿下24分、11籃板與生涯新高10助攻，完成個人生涯首次大三元，也成為騎士自2024年4月14日後首位繳出大三元的球員。

  • 厄文攻下全場最高34分，其中20分集中在決勝節，佛雷格也有18分、8籃板，但騎士第二節拉開差距，第四節又靠外線火力守住領先，讓反撲無功。

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