NBA／得分掛蛋又被冰板凳 尼克衛冕軍功臣哈特坦言「心情不好」

尼克隊球星哈特(左)13日在比賽中防守。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 尼克以104：106不敵溜馬，哈特全場0分且末節坐板凳，他坦言心情不佳並將檢討狀態；球隊目前僅6勝6敗，整體表現仍待提升。

尼克 隊昨天在NBA 盃以104：106不敵溜馬隊，上季奪冠功臣之一的哈特（Josh Hart）全場得分掛蛋，第四節更被冰在板凳上，讓他坦言「心情不好」，無法直接說明自身出了什麼狀況。

31歲的哈特昨天出賽23分鐘，4投盡墨得分掛蛋，只留下5籃板、4助攻表現；受到腳踝傷勢和疾病困擾，他本季場均7.3分寫下生涯新低，且從10月底開始已經連續6場得分不到兩位數，包括這場和溜馬的0分表現。

賽被問到如何改善狀態，哈特回說：「希望我能告訴你答案。我不知道，現在我的心情不太好。我必須想辦法改進，提升我的球技。」

哈特季前希望和尼克完成續約，但衛冕軍10月初宣布，暫緩和哈特及唐斯（Karl-Anthony Towns）的合約談判。昨天輸球後，尼克戰績6勝6敗，勝率剛好五成而已，哈特說：「我必須做得更好，心理上要做得更好，必須調整好自己的心態。」

不只哈特，布里吉斯（Mikal Bridges）本季也有慢熱狀態，前幾場都被放到板凳，不過昨天找到節奏，12投8中貢獻18分；阿努諾比（OG Anunoby）則是找不到準星，13投僅4中，且告訴媒體他「不確定」為何在籃框附近卻頻頻「放槍」。