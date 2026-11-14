我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子遭樹枝擊中 頭痛4個月未好轉 竟是眼睛長出植物

史丹福學者祁凱立：黃仁勳風波 國安問題遠勝桃色緋聞

NBA／得分掛蛋又被冰板凳 尼克衛冕軍功臣哈特坦言「心情不好」

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼克隊球星哈特(左)13日在比賽中防守。(路透)
尼克隊球星哈特(左)13日在比賽中防守。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

尼克以104：106不敵溜馬，哈特全場0分且末節坐板凳，他坦言心情不佳並將檢討狀態；球隊目前僅6勝6敗，整體表現仍待提升。

尼克隊昨天在NBA盃以104：106不敵溜馬隊，上季奪冠功臣之一的哈特（Josh Hart）全場得分掛蛋，第四節更被冰在板凳上，讓他坦言「心情不好」，無法直接說明自身出了什麼狀況。

31歲的哈特昨天出賽23分鐘，4投盡墨得分掛蛋，只留下5籃板、4助攻表現；受到腳踝傷勢和疾病困擾，他本季場均7.3分寫下生涯新低，且從10月底開始已經連續6場得分不到兩位數，包括這場和溜馬的0分表現。

賽被問到如何改善狀態，哈特回說：「希望我能告訴你答案。我不知道，現在我的心情不太好。我必須想辦法改進，提升我的球技。」

哈特季前希望和尼克完成續約，但衛冕軍10月初宣布，暫緩和哈特及唐斯（Karl-Anthony Towns）的合約談判。昨天輸球後，尼克戰績6勝6敗，勝率剛好五成而已，哈特說：「我必須做得更好，心理上要做得更好，必須調整好自己的心態。」

不只哈特，布里吉斯（Mikal Bridges）本季也有慢熱狀態，前幾場都被放到板凳，不過昨天找到節奏，12投8中貢獻18分；阿努諾比（OG Anunoby）則是找不到準星，13投僅4中，且告訴媒體他「不確定」為何在籃框附近卻頻頻「放槍」。

精華 FAQ

  • 哈特全場出賽23分鐘，4投全失沒有得分，只拿到5籃板、4助攻，第四節也被留在板凳上，讓他賽後直言心情不好。

  • 哈特本季受到腳踝傷勢與疾病困擾，場均只有7.3分創生涯新低，從10月底起已連續6場得分不到兩位數，整體手感明顯不佳。

  • 尼克輸給溜馬後戰績變成6勝6敗，勝率剛好五成；布里吉斯終於回穩拿18分，阿努諾比則手感低迷，仍不確定為何近框頻頻失手。

NBA 尼克 尼克隊

上一則

NBA／安比德等3中鋒都休 76人禁區恐要詹姆斯「救火」

延伸閱讀

NBA／哈登復活轟32分 騎士踢館斷尼克4連勝

NBA／哈登復活轟32分 騎士踢館斷尼克4連勝
NBA／衛冕軍尼克開季低迷 主帥點出致命問題：別每次都想轟全壘打

NBA／衛冕軍尼克開季低迷 主帥點出致命問題：別每次都想轟全壘打
NBA／裁判沒帶哨子？布朗森34分鐘「0罰球」尼克主帥超傻眼

NBA／裁判沒帶哨子？布朗森34分鐘「0罰球」尼克主帥超傻眼
NBA／詹姆斯重返克里夫蘭僅拿8分 騎士痛宰76人24分

NBA／詹姆斯重返克里夫蘭僅拿8分 騎士痛宰76人24分

熱門新聞

前NBA球星歐頓進軍成人平台，圖為他2017年的照片。（路透）

前NBA球星進軍OnlyFans 開帳號8天賺了5萬美元 還有限定裸照

2026-11-08 00:40
芮芭奇娜退出WTA年終賽。（路透）

網球／不拚衛冕了 世界第1芮芭奇娜退出WTA年終賽

2026-11-07 18:38
高球名將老虎伍茲。（美聯社）

出軌風波17年後 老虎伍茲與前妻同框了 17歲兒子現身

2026-11-06 19:22
梅西連續兩季奪得聯賽金靴獎，是史上第一人。(路透)

足球／梅西連續2年奪MLS金靴獎 史上第1人

2026-11-08 09:00
勇士隊球星柯瑞7日拿下41分。（美聯社）

NBA／轟41分締造神紀錄超越LBJ、喬丹 柯瑞喊非常榮耀

2026-11-08 03:05
阿爾卡拉斯8日手捧冠軍獎盃慶祝。（路透）

網球／阿爾卡拉斯首奪巴黎大師賽冠軍：我終於打出水準

2026-11-08 20:01

超人氣

更多 >
加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易