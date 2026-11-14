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NBA／安比德等3中鋒都休 76人禁區恐要詹姆斯「救火」

記者曾思儒／即時報導
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76人隊球星詹姆斯(右二)10日在比賽中投籃。(路透)
76人隊球星詹姆斯(右二)10日在比賽中投籃。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

76人迎戰溜馬前折損安比德等3名中鋒，禁區戰力告急，詹姆斯雖有傷勢仍可能被迫客串中鋒支援球隊。

76人明天(15日)將和溜馬隊交手，球團今天宣布，當家中鋒安比德（Joel Embiid）因右腳足底筋膜炎，確定缺陣一場，大個子波納（Adem Bona）和巴洛（Dominick Barlow）也持續缺陣。

波納本季還未上陣，76人總教練諾斯（Nick Nurse）今天表示，波納病情正「好轉中」，但沒有回歸時間表。在三名中鋒都缺陣下，76人禁區戰力成弱勢，唯一中鋒只剩雙向合約的法爾（Tacko Fall）。

前一場和暴龍隊因坐骨神經痛和腰部傷勢缺陣的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），沒有列入傷病報告上，代表明天上場問題不大，也因球隊內線戰力單薄，詹姆斯可能需要「救火」，和韋德（Dean Wade）及華克（Jabari Walker）分擔中鋒重任。

組成豪華陣容的76人，本季打出10勝3敗戰績，在東區僅次於塞爾蒂克隊；先前安比德缺陣的2場比賽，費城勁旅1勝1敗，敗給活塞隊的比賽是詹姆斯首度以中鋒身份先發出賽。

76人將面臨「背靠背」賽程，明天碰溜馬，後天戰籃網隊；本季安比德和詹姆斯還沒連續兩天出賽，安比德明天已經休兵，41歲的詹姆斯對籃網也可能再休一場。

精華 FAQ

  • 安比德因右腳足底筋膜炎確定缺陣，波納與巴洛也持續休兵。三名中鋒同時缺席，讓76人內線輪替大受影響，禁區人手變得非常吃緊。

  • 目前76人唯一名義上的中鋒，只剩雙向合約球員法爾可供調度。由於主力中鋒幾乎全倒，教練團必須考慮用其他前鋒或大個子臨時補位。

  • 詹姆斯前一場雖因傷缺陣，但這次未列入傷病報告，代表出賽機率高。由於球隊內線人手不足，他可能和韋德、華克一起分擔中鋒任務。

NBA 詹姆斯

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