NBA／50分雙十加零失誤寫多項紀錄 康寧漢：打了生涯最棒一戰

活塞隊一哥康寧漢在12日客場對上巫師隊的比賽中，上演了一場載入歷史的表現，他全場狂飆52分外帶11助攻且零失誤，締造了NBA自1977-78年採計失誤數據以來的史詩級紀錄，並幫助活塞在二度延長賽以144：140險勝。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 康寧漢對巫師狂飆52分、11助攻且零失誤，率活塞二度延長以144：140獲勝，並寫下NBA與隊史多項罕見紀錄。

活塞隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）在12日客場對上巫師隊的比賽中，上演了一場載入歷史的表現，他全場狂飆52分外帶11助攻且零失誤，締造了NBA 自1977-78年採計失誤數據以來的史詩級紀錄，並幫助活塞在二度延長賽以144：140險勝。

這場比賽過程跌宕起伏，巫師全場展現頑強韌性，多次投進高難度的關鍵進球，逼得康寧漢必須多打這額外的10分鐘。正因如此，造就了他生涯最為難忘的代表作。賽後談到這場瘋狂的比賽，康寧漢難掩激動地表示，「這絕對是我NBA生涯至今打過最棒的一場比賽。」

除了率隊贏球，這場比賽的各項數據更是驚人，康寧漢成為NBA歷史上第五位在單場繳出「50分、雙十（10助攻以上）」且「零失誤」的球員，前四人分別為喬丹 （Michael Jordan）、馬龍（Moses Malone）、安東尼（Carmelo Anthony）以及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

此外，他也是活塞隊史第三位達成50分雙十的球員，前兩人分別為亞德利（George Yardley）與葛里芬（Blake Griffin）。值得一提的是，他光在第四節與延長賽就瘋砍30分，創下活塞隊史自1997-98年play-by-play時代以來的單段最高得分紀錄，並將個人得分寫下追平隊史第四高的輝煌障壁。

在這場眾星雲集的比賽中，場上同時聚集了四位選秀狀元，戴維斯（Anthony Davis）、艾頓（Deandre Ayton）、康寧漢以及本屆狀元迪班薩（AJ Dybantsa），不過，鎂光燈最終仍聚焦在康寧漢身上。

拿下「大三元」的隊友湯普森，賽後談到球隊一哥的表現時，佩服表示，「他在第四節和延長賽帶領我們前進，他打出了他的本色，真的沒有人守得住他。」