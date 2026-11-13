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NBA／對勇士中鋒揮右勾拳挨罰 火箭史瑪特遭禁賽三場且不支薪

記者劉肇育／即時報導
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火箭後衛史瑪特（中）11日在主場迎戰勇士的比賽中，因情緒失控朝對方中鋒貝西出拳。...
火箭後衛史瑪特（中）11日在主場迎戰勇士的比賽中，因情緒失控朝對方中鋒貝西出拳。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

火箭後衛史瑪特在對勇士之戰情緒失控揮拳擊向貝西，遭NBA判禁賽3場且不支薪，並將缺席接下來3場賽事。

火箭後衛史瑪特（Marcus Smart）11日在主場迎戰勇士的比賽中，因情緒失控朝對方中鋒貝西（Charles Bassey）出拳，NBA聯盟在12日正式開鍘，宣佈祭出禁賽三場且不支薪的處分。

這起火爆衝突發生在火箭以115：108擊敗勇士的賽事第三節末段，當時雙方在場上爆發口角，史瑪特在一次激烈交鋒中，直接朝貝西揮出右勾拳，雖僅擦到對方鼻頭，但由於行徑惡劣且在裁判面前發生，當場被抓包吞下二級惡意犯規並遭驅逐出場。

遭受3場禁賽處分的史瑪特，將確定缺席接下來對上爵士、巫師以及熱火的比賽，今夏透過自由市場轉戰火箭的他，本季在前9場比賽中，場均繳出8.6分、2.6籃板與1.1抄截。

賽後雙方各執一詞，火藥味依舊濃厚，火箭主帥尤多卡（Ime Udoka）透露，史瑪特事後解釋兩人當時身體糾纏，導致他先前受傷的手肘被扯到，隨後在垃圾話交鋒中理智斷線。

然而，挨拳的貝西則砲轟史瑪特整場比賽都在打「骯髒球」，更直言對方的揮拳根本是「虛張聲勢的假硬派」。貝西表示，「上半場我掩護時他拉扯我膝蓋，卡位時也抓我手。我早知道他會做出小動作，他根本不是來打球的，只是想把自己弄出比賽好落得輕鬆。」

精華 FAQ

  • 他在第三節末段與勇士中鋒貝西爆發口角後，直接揮出右勾拳，雖僅擦到對方鼻頭，仍因在裁判面前動手而被判二級惡意犯規並驅逐出場。

  • NBA在12日正式宣布，史瑪特因揮拳行為遭禁賽3場，而且在禁賽期間不支薪，屬於對場上暴力動作的明確處分。

  • 他將缺席火箭接下來對爵士、巫師與熱火的3場比賽；火箭主帥尤多卡稱他因手肘被扯到而失控，貝西則批評他整場都在打骯髒球。

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