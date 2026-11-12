NBA／詹姆斯缺陣76人多點開花退暴龍 成東區第二支10勝球隊

上半場暴龍來勢洶洶，巴瑞特（中）與手感火燙。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 76人在詹姆斯缺陣、安比德一度受傷的情況下，仍靠馬克西、安比德與替補西蒙斯、凱威爾波普合力發揮，以123：112力退暴龍，成為東區第2支10勝球隊。

近3場比賽苦吞2敗的76人隊，12日在主場迎戰暴龍隊，在詹姆斯 （LeBron James）缺陣的情況下上半場與對手展開激烈拉鋸，不過76人不僅三巨頭表現亮眼，從板凳出發的西蒙斯（Anfernee Simons）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）更在下半場挺身，幫助76人最終以123：112擊敗暴龍，收下賽季第10勝。

今年開季靠著全新組成的四巨頭陣容打出佳績的76人，近期卻接連不敵騎士隊與塞爾蒂克隊雙強，讓球隊的磨合問題成為各界討論話題，而12日在主場迎戰暴龍，詹姆斯更因為下背部和坐骨神經痛問題缺陣，首節禁區大將安比德（Joel Embiid）也一度發生膝蓋受傷的狀況，不過在短暫回到休息室治療後隨即回到場上。

但上半場作客的暴龍來勢洶洶，尤其是巴瑞特（RJ Barrett）與奎克利（Immanuel Quickley）手感火燙，上半場就分別攻下13分與15分，與76人戰成60：60平手。

不過易籃後76人手感逐漸加溫，不僅上半場就拿下14分的馬克西（Tyrese Maxey）延續火燙手感，替補上陣的西蒙斯與凱威爾波普更是外線手感火燙，兩人12日分別投進5記與3記三分球，幫助76人在第四節逐漸擴大領先差距，最終以11分差收下賽季第10勝，也成為東區繼塞爾蒂克後第二支10勝球隊。

76人12日以馬克西27分8助攻表現最佳，埃奇庫姆（VJ Edgecombe）也有15分、8籃板、8助攻全能演出，布朗和安比德則分別拿下18分與20分。至於暴龍則以巴瑞特31分最佳，奎克利則有26分進帳。