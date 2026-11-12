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NBA／柯瑞傷退折損戰力 杜蘭特率領火箭斷勇士8連勝

記者曾思儒／即時報導
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勇士隊的連勝之旅，在看板球星柯瑞首節傷退下告終。（美聯社）
勇士隊的連勝之旅，在看板球星柯瑞首節傷退下告終。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

柯瑞右腹部痠痛提前傷退，勇士在少主力下雖一度追近比分，仍遭火箭以115：108擊敗，終止8連勝。

勇士隊的連勝之旅，11日在看板球星柯瑞（Stephen Curry）傷退下告終，主場迎敵的火箭隊在當家球星杜蘭特（Kevin Durant）20分、森根（Alperen Sengun）和湯普森（Amen Thompson）各19分發揮下，以115：108斬斷勇士的8連勝。

柯瑞第一節還沒結束就傷退，球團第二節就宣布他11日不會回歸。少了當家球星的勇士，第一節雖以20：35落後，但第二節縮小差距，第四節在尼恩（Georges Niang）和梅爾頓（De’Anthony Melton）進球下更追分到85：88。

火箭以一波8：0攻勢回應，勇士雖在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）「4分打」下再將比分縮小到5分，但火箭接連外線攻勢再拉開差距，最終仍以115：108收下主場勝利。

柯瑞本季場均有30.6分的火力貢獻，11日只打6分鐘拿3分就離場，球隊宣布他是右腹部痠痛。儘管菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）繳出25分、10籃板數據，波傑姆斯基也有22分，勇士仍無緣9連勝。

火箭先發五人得分都達兩位數，謝普德（Reed Sheppard）替補也貢獻13分，就算史馬特（Marcus Smart）第三節因對勇士中鋒貝西（Charles Bassey）動手遭驅逐，仍奪下本季第9勝。

精華 FAQ

  • 柯瑞第一節未打完就因右腹部痠痛退場，球團也宣布他不會回歸。少了場均30.6分的主力火力，勇士攻勢明顯受限，連勝因此中止。

  • 火箭由杜蘭特攻下20分領軍，森根與湯普森各得19分，先發五人全數得分上雙，替補謝普德也有13分，整體火力均衡幫助球隊守住勝利。

  • 勇士在第二節與第四節曾多次追近，包含尼恩、梅爾頓與波傑姆斯基的連續得分，但火箭在關鍵時刻以8：0攻勢回應，外線再度拉開比分。

NBA 柯瑞 火箭

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