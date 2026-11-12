NBA／柯瑞傷退折損戰力 杜蘭特率領火箭斷勇士8連勝

勇士隊的連勝之旅，在看板球星柯瑞首節傷退下告終。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 柯瑞右腹部痠痛提前傷退，勇士在少主力下雖一度追近比分，仍遭火箭以115：108擊敗，終止8連勝。

勇士隊的連勝之旅，11日在看板球星柯瑞 （Stephen Curry）傷退下告終，主場迎敵的火箭 隊在當家球星杜蘭特（Kevin Durant）20分、森根（Alperen Sengun）和湯普森（Amen Thompson）各19分發揮下，以115：108斬斷勇士的8連勝。

柯瑞第一節還沒結束就傷退，球團第二節就宣布他11日不會回歸。少了當家球星的勇士，第一節雖以20：35落後，但第二節縮小差距，第四節在尼恩（Georges Niang）和梅爾頓（De’Anthony Melton）進球下更追分到85：88。

火箭以一波8：0攻勢回應，勇士雖在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）「4分打」下再將比分縮小到5分，但火箭接連外線攻勢再拉開差距，最終仍以115：108收下主場勝利。

柯瑞本季場均有30.6分的火力貢獻，11日只打6分鐘拿3分就離場，球隊宣布他是右腹部痠痛。儘管菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）繳出25分、10籃板數據，波傑姆斯基也有22分，勇士仍無緣9連勝。

火箭先發五人得分都達兩位數，謝普德（Reed Sheppard）替補也貢獻13分，就算史馬特（Marcus Smart）第三節因對勇士中鋒貝西（Charles Bassey）動手遭驅逐，仍奪下本季第9勝。