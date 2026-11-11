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NBA／哈登復活轟32分 騎士踢館斷尼克4連勝

記者曾思儒／即時報導
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「大鬍子」哈登。(美聯社)
「大鬍子」哈登。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

哈登復活攻下本季新高32分，搭配米契爾23分，率騎士以115：107擊敗尼克，成功報上季東區決賽一箭之仇並止住對手4連勝。

「大鬍子」哈登（James Harden）今天碰尼克隊終於復活，他轟下全場最高也是個人賽季最佳的32分，助隊頂住衛冕軍反撲，以115：107踢館成功，讓騎士隊回到5成勝率。

米契爾（Donovan Mitchell）也為騎士貢獻23分，雙星聯手助隊在本季首度的紐約行報仇成功。

兩軍前一次碰頭是上季東區決賽，尼克第一站克服最多22分落後，延長賽搶下勝利後更以4場「橫掃」騎士。今天騎士又是領先一方，第一節就建立33：23優勢，最多領先到12分；尼克下半場追分，第四節最後5分鐘更多到101：101平手，但哈登關鍵三分彈讓騎士回到領先，莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）也有建樹，助隊澆熄尼克追分氣焰。

第二節4投俱中拿下13分的哈登，全場14投9中包括7投5中的三分球，加上11罰把握9球，攻下本季新高32分，遠遠超過賽季平均的15.3分。

尼克以布朗森（Jalen Brunson）27分最高，唐斯（Karl-Anthony Towns）21分、11籃板，連11場「雙10」追平隊史最佳，但球隊4連勝仍告終。

精華 FAQ

  • 哈登全場14投9中、三分球7投5中，外加11罰進9球，轟下本季新高32分，遠高於賽季平均15.3分，也幫騎士以115：107客場取勝。

  • 尼克在末節追到101：101平手後，哈登命中關鍵三分再度拉開差距，莫布里與艾倫也接力建功，讓騎士重新穩住局面並澆熄對手反攻。

  • 布朗森攻下27分，唐斯則有21分、11籃板，連11場雙10追平隊史最佳，但球隊在開局落後與末節關鍵攻防失手，最終仍無緣逆轉。

NBA 尼克

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