NBA／哈登復活轟32分 騎士踢館斷尼克4連勝

「大鬍子」哈登。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 哈登復活攻下本季新高32分，搭配米契爾23分，率騎士以115：107擊敗尼克，成功報上季東區決賽一箭之仇並止住對手4連勝。

「大鬍子」哈登（James Harden）今天碰尼克 隊終於復活，他轟下全場最高也是個人賽季最佳的32分，助隊頂住衛冕軍反撲，以115：107踢館成功，讓騎士隊回到5成勝率。

米契爾（Donovan Mitchell）也為騎士貢獻23分，雙星聯手助隊在本季首度的紐約行報仇成功。

兩軍前一次碰頭是上季東區決賽，尼克第一站克服最多22分落後，延長賽搶下勝利後更以4場「橫掃」騎士。今天騎士又是領先一方，第一節就建立33：23優勢，最多領先到12分；尼克下半場追分，第四節最後5分鐘更多到101：101平手，但哈登關鍵三分彈讓騎士回到領先，莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）也有建樹，助隊澆熄尼克追分氣焰。

第二節4投俱中拿下13分的哈登，全場14投9中包括7投5中的三分球，加上11罰把握9球，攻下本季新高32分，遠遠超過賽季平均的15.3分。

尼克以布朗森（Jalen Brunson）27分最高，唐斯（Karl-Anthony Towns）21分、11籃板，連11場「雙10」追平隊史最佳，但球隊4連勝仍告終。