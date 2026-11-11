我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳敲額頭30秒能抑制食欲？ 醫揭真相：只是短暫轉移注意力

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

NBA／賽前握手遭忽視 泰托姆不多談 布朗：我只專注在場上

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
塞爾蒂克隊球星泰托姆。（路透）
塞爾蒂克隊球星泰托姆。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

泰托姆賽前向前隊友布朗握手未果，但賽後淡化衝突，強調專注競爭；塞爾蒂克則以123：101擊敗76人，布朗與泰托姆互動成為焦點。

塞爾蒂克隊10日在客場以123：101擊敗76人隊，陣中球星泰托姆（Jayson Tatum）儘管在賽前試圖與前隊友布朗（Jaylen Brown）握手遭到忽視，但他最終21分外帶6籃板、4助攻幫助球隊取勝；賽後談到握手的插曲時，泰托姆雲淡風輕表示，上場就是為了專注競爭、享受比賽並力求勝利，不會讓場外雜音干擾備戰。

10日塞爾蒂克作客76人主場，各界都在關注今年休賽季互換東家的喬治以及布朗的表現，以及雙方與前隊友們的互動，外界的高度關注甚至讓泰托姆直呼感覺像是一場總決賽。

布朗在今年夏天轉戰76人後，一度與泰托姆隔空喊話，雙方昔日並肩作戰的情誼似乎走向決裂。10日跳球前泰托姆也一度上前試圖與布朗握手，但卻遭到布朗的忽視，他說：「就像我說的，這邊沒有任何新聞。我是只是在為比賽做準備，準備跳球、上場競爭和享受樂趣，盡全力拿下這場比賽。」

布朗被問及此事時也說：「我當時專注在場上，為我球隊做出最適合的事情。說實話其他的事情我並沒有放心上，不過還是要稱讚泰托姆以及他們全隊今晚的表現，他們戰術執行非常出色，他們確實是10日表現更好的一方。」

 本場比賽喬治面對前東家攻下全場最高36分，可說是裡子面子雙贏。談到與本季轉戰綠衫軍的喬治（Paul George）所建立的良好化學反應時，泰托姆給予高度肯定，認為對方在攻防兩端展現極高球商，雙方的連線與默契正持續加溫。

精華 FAQ

  • 泰托姆在跳球前主動上前想與布朗握手，卻未獲回應。這個插曲引發外界關注，但泰托姆賽後表示，自己只專注於備戰、競爭與享受比賽。

  • 塞爾蒂克在客場以123：101擊敗76人，順利拿下勝利。泰托姆攻下21分、6籃板與4助攻，成為球隊取勝的重要貢獻者之一。

  • 布朗表示自己當時只專注在場上，優先做對球隊最有利的事，沒有把其他事情放心上。他也稱讚泰托姆與塞爾蒂克全隊表現出色，戰術執行非常到位。

NBA

上一則

NBA／在塞爾蒂克能做自己 喬治回費城飆分還送球迷中指

延伸閱讀

NBA／喬治對老東家飆36分 綠衫軍下三分雨大勝76人

NBA／喬治對老東家飆36分 綠衫軍下三分雨大勝76人
NBA／在塞爾蒂克能做自己 喬治回費城飆分還送球迷中指

NBA／在塞爾蒂克能做自己 喬治回費城飆分還送球迷中指
NBA／76人布朗否認曾要求「賣我」 談與泰托姆關係：可能有點小摩擦

NBA／76人布朗否認曾要求「賣我」 談與泰托姆關係：可能有點小摩擦
NBA／泰托姆傷退回歸猛攻32分 綠衫軍賞魔術主場3連敗

NBA／泰托姆傷退回歸猛攻32分 綠衫軍賞魔術主場3連敗

熱門新聞

11月3日，馬德里競技對拜仁慕尼黑的賽事開賽前，場內大螢幕致敬已故特內里費前鋒德米格爾。（美聯社）

足球／西班牙30歲前鋒遭門將「飛踢胸口」身亡 梅西、姆巴佩哀悼

2026-11-03 21:11
高球名將老虎伍茲。（美聯社）

出軌風波17年後 老虎伍茲與前妻同框了 17歲兒子現身

2026-11-06 19:22
詹姆斯與妻子薩凡納。(美聯社)

NBA／詹姆斯轉戰76人隊 妻子嘆「往返三地」生活快被逼瘋

2026-11-04 02:40
特魯索娃在2022年冬奧花式滑冰比賽中獲得女子單人滑亞軍。 （中新社檔案照）

花式滑冰「四周跳女王」時隔5年亮相 多了個「比賽搭子」

2026-11-06 13:31
義大利20歲賽車手安東內利（Kimi Antonelli）。 (美聯社)

F1最年輕世界冠軍 義大利20歲賽車手還是個學霸

2026-11-02 22:01
C羅宣布退出國家隊。（美聯社）

足球／C羅宣布退出葡萄牙國家隊：該交還7號球衣了

2026-11-05 05:43

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄
喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特

喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特