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NBA／在塞爾蒂克能做自己 喬治回費城飆分還送球迷中指

記者曾思儒／即時報導
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喬治轟下全場最高36分。(路透)
喬治轟下全場最高36分。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

喬治轉戰塞爾蒂克後首度回到費城，靠著36分與末節14分爆發率隊擊敗76人，並在場邊因球迷挑釁回敬中指。

從76人隊被交易到塞爾蒂克隊的喬治（Paul George），10日首度面對前東家大殺四方，三分球11投6中轟下全場最高36分，助「綠衫軍」以123：101踢館成功，搶走泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）版面，甚至還送給費城球迷一記中指。

喬治過去兩季在費城共出賽78場，本季轉戰波士頓，9度入選全明星賽的喬治展現進攻爆發力，開季前10場場均貢獻22分，是綠衫軍賽史任何球員前10場比賽的得分次高。

「我感覺上場時間越多，狀態就越好。」喬治提到，並不是說在費城的機會不好，「坦白說，我當時身體狀況不佳，無法承擔感覺自己最擅長的上場時間，但在波士頓，他們給了我機會，讓我能夠上場比賽，做我自己。」

喬治第四節還有連得14分的個人秀演出，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）讚，喬治很能把握住機會，找到進攻節奏後能很好判斷對手的防守策略，「這正是我們所需，我們需要他攻防兼備，有出色表現，10日也看到了，尤其是第四節一開始。」

對前東家攻下本季次高的喬治，第四節還對一名76人球迷比出中指，他解釋那名球迷撿到球後，緊盯自己，但卻是把球丟地上，「好像我是條狗，要我去撿，而非像一般球迷把球回傳，所以我回敬他一個中指。」

精華 FAQ

  • 喬治此戰火力全開，三分球11投6中，攻下全場最高36分，並在第四節獨得14分，帶動塞爾蒂克以123：101擊敗76人，首度回費城就展現強大存在感。

  • 喬治表示，在波士頓球隊給他更多上場機會，讓他能以最舒服的方式打球；他也坦言在費城時身體狀況不佳，無法承擔自己最擅長的上場時間，因此狀態沒能完全發揮。

  • 喬治說那名76人球迷撿到球後一直盯著他，卻沒有正常把球回傳，反而把球丟在地上，讓他感覺像被當成狗一樣叫去撿球，因此他才回敬對方中指。

NBA 費城 波士頓

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