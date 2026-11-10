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NBA／喬治對老東家飆36分 綠衫軍下三分雨大勝76人

記者曾思儒／即時報導
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喬治上半場就有16分演出，下半場持續火力輸出，全場外線11投6中攻下全場最高36...
喬治上半場就有16分演出，下半場持續火力輸出，全場外線11投6中攻下全場最高36分外帶5籃板，帶出團隊49投22中的三分球演出。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

喬治對前東家76人狂飆36分，率塞爾蒂克以123：101取勝；綠衫軍靠下半場三分雨拉開差距，布朗回歸卻表現受限。

東區兩大強權塞爾蒂克隊和76人隊今天在費城碰頭，季外被交易到76人的布朗（Jaylen Brown ）和「綠衫軍」主將泰托姆（Jayson Tatum）互動成全場焦點，不過從76人被交易到波士頓的喬治（Paul George）搶走兩人風采，他對前東家狂轟36分，率隊第四節拉開差距，以123：101踢館成功。

布朗和泰托姆是塞爾蒂克2024年奪冠的兩大核心，布朗還獲得總冠軍賽MVP肯定，但上季結束卻被交易到76人，和泰托姆之間的互動成場外焦點；今天兩人賽前就沒特別互動，準備開賽時泰托姆試圖和布朗擊掌也被忽視。

不過布朗碰到前東家放不開手腳還遇犯規麻煩，全場只打26分鐘拿13分，76人也從上半場就陷入劣勢，前兩節打完以51：64落後，儘管第三節在馬克西（Tyrese Maxey）帶動下縮小差距，兩度追平比分，但綠衫軍79：79之際先連續命中4記三分彈，帶著91：82領先進入第四節，喬治又有連拿14分的個人秀演出，讓綠衫軍領先拉開到111：87，提前鎖定勝利。

喬治上半場就有16分演出，下半場持續火力輸出，全場外線11投6中攻下全場最高36分外帶5籃板，帶出團隊49投22中的三分球演出，泰托姆也有21分貢獻。

76人以馬克西24分最高，安比德（Joel Embiid）16分，詹姆斯（LeBron James）11分、8籃板。

精華 FAQ

  • 塞爾蒂克在客場以123：101擊敗76人，靠著第四節拉開差距提前鎖定勝利，整場比賽都掌握主動權，最後順利帶走一場大勝。

  • 喬治全場外線11投6中，攻下全場最高36分，外加5個籃板；他上半場先拿16分，下半場再持續輸出，第四節更一度連得14分，直接打垮76人反撲。

  • 布朗雖是前塞爾蒂克冠軍核心，但這場面對老東家明顯放不開，且陷入犯規麻煩，全場只打26分鐘拿到13分，未能幫助76人追近比分。

NBA 費城 波士頓

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