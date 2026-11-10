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NBA／勇士8連勝後傳傷兵 威廉斯「左腿拉傷」至少休養1周

記者劉肇育／即時報導
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勇士板凳奇兵威廉斯（Brandon Williams）。（路透）
勇士板凳奇兵威廉斯（Brandon Williams）。（路透）

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文章摘要整理：

勇士在豪取8連勝後再傳傷兵，替補後衛威廉斯因左腿拉傷至少休養1周，將缺席接下來的客場賽程，也讓本就傷兵滿營的球隊面臨更大考驗。

開季表現亮眼、近期拉出一波8連勝的勇士，板凳奇兵威廉斯（Brandon Williams）在昨天對陣鵜鶘的比賽中因左大腿拉傷提前退場，經核磁共振（MRI）檢查後證實為輕微拉傷，預計將至少缺席一周，確定無緣隨隊展開接下來的客場硬仗。

昨天勇士雖以138：87大勝鵜鶘，但威廉斯在首節替補上陣僅99秒，就在一次快攻切入上籃後意外拉傷，隨即返回休息室接受治療。球團隨後宣佈其傷情，這對目前處於8連勝、戰績8勝3敗排名西區第4名的勇士而言無疑是一大打擊。

本季加盟勇士的威廉斯迅速融入體系，在場均僅16.4分鐘的上場時間內，能高效貢獻10.4分與2.3次助攻，成為主將柯瑞（Stephen Curry）下場休息時不可或缺的火力泉源。然而腿後肌的傷勢似乎揮之不去，他曾在2025年效力獨行俠的季前賽中遭遇相同部位拉傷，今年3月也曾因緊繃問題缺陣。

雪上加霜的是，勇士目前傷兵滿營，陣容深度面臨嚴峻考驗，先發鋒線巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）正處於嚴重膝傷的復健期，先發中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）更已暫別籃壇；替補後衛理查德（Will Richard）日前也因左手拇指韌帶撕裂高掛免戰牌，儘管近期被列為出賽成疑，甚至考慮佩戴護具硬拚，但後衛小裴頓（Gary Payton II）同樣因左膝發炎缺陣。

隨著威廉斯倒下，勇士接下來將面臨客場連征休士頓、聖安東尼奧、紐奧良、達拉斯與曼菲斯的艱難賽程。教練團如何在主力缺陣、陣容捉襟見肘的情況下維持連勝氣勢，將是一大考驗。

精華 FAQ

  • 他在對鵜鶘一戰首節替補上場僅99秒，快攻切入上籃後就因左大腿不適提前退場。經MRI檢查後，球團確認是左腿輕微拉傷。

  • 威廉斯是柯瑞休息時的重要替補火力，本季能高效貢獻得分與助攻。如今他至少休1周，勇士在8連勝期間建立的板凳優勢將受影響。

  • 除了威廉斯，勇士還有巴特勒、穆迪、波爾辛吉斯、理查德與小裴頓等人受傷，陣容深度告急。接下來又要連打5個客場，難度明顯升高。

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