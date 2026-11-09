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NBA／瑞佛斯「失言」惹議傳訊致歉 字母哥：我無言以對

記者劉肇育／即時報導
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前公鹿隊主帥瑞佛斯。（美聯社）
前公鹿隊主帥瑞佛斯。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

瑞佛斯因在節目上失言評論字母哥引發爭議，後續公開致歉並澄清原意是稱讚其球感與能力；字母哥則表示對此無言以對。

前公鹿隊主帥瑞佛斯（Doc Rivers）日前在節目上，針對轉戰熱火隊的超級球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的評論引發風波，不過他在最新一集節目中透露已經向對方致歉，安戴托昆波也給予回應。 

隨著爭議擴大，轉任球評的瑞佛斯趕緊出面滅火，他接受訪問時澄清，自己當時的原意是想表達安戴托昆波「對比賽的球感」（feel for the game），卻不小心說錯話成了「超高智商」。他坦言對此感到相當過意不去，並透露事後已經發簡訊向安戴托昆波致歉，雙方互動獲得正面的回應。

瑞佛斯解釋，這段評論的初衷其實是稱讚對方的偉大與傳球能力，只是在高速衝擊的比賽節奏下，有時反而會掩蓋掉細膩的比賽感覺。他也強調，節目中其實講了很多對方的正面評價，包括享受執教對方的時光，無奈這些內容都被外界忽略。

瑞佛斯指出，身為教練的職責就是環繞著偉大球星打造最佳團隊，雖然過程並不容易，但這絕對是一句稱讚。

面對前主帥的公開評論與事後致歉，安戴托昆波顯得相當無奈，日前率隊擊敗國王隊後說：「首先，他已經不是我的教練了。不過瑞佛斯是我過去曾合作過的教練，老實說，我對此無言以對。」

精華 FAQ

  • 他原本想稱讚字母哥對比賽的球感，卻誤說成「超高智商」，讓外界解讀為不當評論而掀起爭議，之後他也坦承自己說錯話。

  • 瑞佛斯表示已經透過簡訊向字母哥道歉，並說自己的本意是稱讚對方的偉大、傳球能力與比賽感覺，只是在表達時講錯了詞。

  • 字母哥表示瑞佛斯已經不是他的教練，但仍是曾合作過的前教練，對這件事他感到相當無奈，並直接說自己「無言以對」。

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