我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

68歲「平民影帝」梁家輝獨自搭高鐵 累癱拖行李打盹

紐約女電費太高十年不敢開冷氣 真相讓她氣炸又鬆一口氣

「你1年賺多少錢？」詹姆斯兒子作客底特律 與活塞球迷口水戰

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
布朗尼是詹姆斯的大兒子。（美聯社）
布朗尼是詹姆斯的大兒子。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

湖人擊敗活塞之戰中，布朗尼詹姆斯與場邊球迷口角，回嗆對方跑步與收入問題，最後由工作人員介入，事件也在社群上掀起討論。

NBA洛杉磯湖人隊9日以121：116擊敗底特律活塞隊，但場上勝負之外，湖人後衛布朗尼詹姆斯（Bronny James）卻在比賽期間與場邊球迷發生口角，影片曝光後引發討論。布朗尼在暫停期間回應坐在湖人板凳席附近的活塞球迷，甚至反問對方能否「跑1英里」，以及「賺多少錢」，最後在工作人員介入下離開現場。

美聯社報導，這起事件發生在底特律小凱撒體育館（Little Caesars Arena）。布朗尼是湖人球星、現效力費城76人隊的詹姆斯（LeBron James）的兒子，當時他疑似遭到場邊球迷言語挑釁。

社群媒體流傳的影片顯示，布朗尼與球迷隔空互嗆，反問對方是否能跑1英里，以及一年能賺多少錢。隨後，保全人員上前與相關球迷交涉，這些球迷因違反場邊座位規定，最終遭到請離座位。

事件引發網友議論，有球迷在社群平台X留言：「布朗尼他爸才是他能繼續留在聯盟的最大原因，竟然拿錢來炫耀。」也有人諷刺：「靠關係進NBA的人，竟然拿收入羞辱別人。」

另有網友調侃：「布朗尼和那名活塞球迷今晚加起來，得分、籃板、助攻和有氧運動全部都是0。」還有人批評：「當你唯一能炫耀的就是錢，那你根本一文不值。」

布朗尼已進入NBA第3個球季，本季出賽5場，場均僅有2.4分鐘上場時間，平均得到0.8分、0籃板及0助攻，期間也多次在NBA與發展聯盟之間調動。

精華 FAQ

  • 他在暫停期間疑似遭到場邊活塞球迷言語挑釁，隨即隔空回嗆，雙方在底特律小凱撒體育館內爆發口角，最後由工作人員介入才結束。

  • 影片顯示，他反問對方能不能跑1英里，還追問對方一年賺多少錢，語氣相當直接，讓現場衝突迅速升溫。

  • 因為布朗尼被認為靠名氣與家世受到放大檢視，加上他本季出賽時間與數據都不突出，許多網友便拿他的表現、身分與回嗆內容大加嘲諷。

詹姆斯 湖人 NBA

上一則

NBA／豪宅遭闖入男子被逮稱「我是他兒子」 詹姆斯首度回應

延伸閱讀

NBA／詹姆斯場邊「撞翻球迷紅酒」竟拿起酒杯喝一口：還不錯

NBA／詹姆斯場邊「撞翻球迷紅酒」竟拿起酒杯喝一口：還不錯
NBA／布朗尼下放發展聯盟 湖人教頭揭原因：需要更多實戰機會

NBA／布朗尼下放發展聯盟 湖人教頭揭原因：需要更多實戰機會
NBA／詹姆斯準大三元 76人四星飆分退活塞 5連勝稱霸東區

NBA／詹姆斯準大三元 76人四星飆分退活塞 5連勝稱霸東區
NBA／布朗尼出賽5場平均僅得0.8分 與湖人新秀卡爾遭下放G聯盟

NBA／布朗尼出賽5場平均僅得0.8分 與湖人新秀卡爾遭下放G聯盟

熱門新聞

11月3日，馬德里競技對拜仁慕尼黑的賽事開賽前，場內大螢幕致敬已故特內里費前鋒德米格爾。（美聯社）

足球／西班牙30歲前鋒遭門將「飛踢胸口」身亡 梅西、姆巴佩哀悼

2026-11-03 21:11
詹姆斯與妻子薩凡納。(美聯社)

NBA／詹姆斯轉戰76人隊 妻子嘆「往返三地」生活快被逼瘋

2026-11-04 02:40
高球名將老虎伍茲。（美聯社）

出軌風波17年後 老虎伍茲與前妻同框了 17歲兒子現身

2026-11-06 19:22
義大利20歲賽車手安東內利（Kimi Antonelli）。 (美聯社)

F1最年輕世界冠軍 義大利20歲賽車手還是個學霸

2026-11-02 22:01
早田希娜。(取材自澎湃新聞)

乒乓球／孫穎莎把早田希娜打哭了 兩人對戰「22勝0負」

2026-10-31 22:00
特魯索娃在2022年冬奧花式滑冰比賽中獲得女子單人滑亞軍。 （中新社檔案照）

花式滑冰「四周跳女王」時隔5年亮相 多了個「比賽搭子」

2026-11-06 13:31

超人氣

更多 >
後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元
加州華人聚居城市爾灣 公司開幾十萬年薪 仍難招人

加州華人聚居城市爾灣 公司開幾十萬年薪 仍難招人
黃仁勳認了外遇 馬斯克寫下3字表態：他對美國無可取代

黃仁勳認了外遇 馬斯克寫下3字表態：他對美國無可取代
台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅

台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助