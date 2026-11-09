「你1年賺多少錢？」詹姆斯兒子作客底特律 與活塞球迷口水戰

布朗尼是詹姆斯的大兒子。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 湖人擊敗活塞之戰中，布朗尼詹姆斯與場邊球迷口角，回嗆對方跑步與收入問題，最後由工作人員介入，事件也在社群上掀起討論。

NBA 洛杉磯湖人 隊9日以121：116擊敗底特律活塞隊，但場上勝負之外，湖人後衛布朗尼詹姆斯 （Bronny James）卻在比賽期間與場邊球迷發生口角，影片曝光後引發討論。布朗尼在暫停期間回應坐在湖人板凳席附近的活塞球迷，甚至反問對方能否「跑1英里」，以及「賺多少錢」，最後在工作人員介入下離開現場。

美聯社報導，這起事件發生在底特律小凱撒體育館（Little Caesars Arena）。布朗尼是湖人球星、現效力費城76人隊的詹姆斯（LeBron James）的兒子，當時他疑似遭到場邊球迷言語挑釁。

社群媒體流傳的影片顯示，布朗尼與球迷隔空互嗆，反問對方是否能跑1英里，以及一年能賺多少錢。隨後，保全人員上前與相關球迷交涉，這些球迷因違反場邊座位規定，最終遭到請離座位。

事件引發網友議論，有球迷在社群平台X留言：「布朗尼他爸才是他能繼續留在聯盟的最大原因，竟然拿錢來炫耀。」也有人諷刺：「靠關係進NBA的人，竟然拿收入羞辱別人。」

另有網友調侃：「布朗尼和那名活塞球迷今晚加起來，得分、籃板、助攻和有氧運動全部都是0。」還有人批評：「當你唯一能炫耀的就是錢，那你根本一文不值。」

布朗尼已進入NBA第3個球季，本季出賽5場，場均僅有2.4分鐘上場時間，平均得到0.8分、0籃板及0助攻，期間也多次在NBA與發展聯盟之間調動。