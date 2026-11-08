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NBA／唐西奇休兵換里夫斯轟43分 湖人退活塞拉出4連勝

記者曾思儒／即時報導
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里夫斯狂轟本季新高43分，率湖人收下4連勝。(美聯社)
里夫斯狂轟本季新高43分，率湖人收下4連勝。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

唐西奇休兵下，里夫斯爆發轟下43分，帶領湖人以121：116力退活塞，收下4連勝，活塞雖在詹金斯31分帶動下追近，仍無力逆轉。

湖人隊8日展開客場4連戰旅程，當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖因背部肌肉緊繃缺陣，但有里夫斯（Austin Reaves）扛起球隊進攻重任，他全場狂轟43分，率隊以121：116擊敗活塞隊，收下4連勝。

唐西奇本季展現可怕的進攻能力，近4戰得分都超過40分，包括前一場碰拓荒者隊轟下本季新高53分，讓他本季場均來到誇張的40.1分、7.8籃板和7.7助攻，也率湖人暫居西區龍頭。

8日碰活塞，唐西奇缺陣下換里夫斯挺身而出，他全場27投14中攻下本季新高43分，其中三分球6投4中，不但有高難度的打板進球，還有最後45秒鎖定戰局的三分彈，加上讀秒階段上罰球線4罰都把握，出現個人本季第一場超過40分的場次。

湖人中鋒凱斯勒8日也有12分、16籃板演出，助隊賞給活塞主場連敗。

活塞第二節初最多陷入14：40落後，雖在板凳出發的詹金斯（Daniss Jenkins）轟下生涯新高31分發揮下雖小差距，第四節更追到89：90，但康寧漢（Cade Cunningham）錯過追平罰球，接續再有兩度追到1分差，反撲仍差一步。

和詹金斯同樣替補出賽的赫爾特（Kevin Huerter）攻下活塞次高的14分，當家球星康寧漢拿14分。活塞同樣有主力缺陣，主戰中鋒杜倫（Jalen Duren）上月右腿受傷，球團今天宣布他將再休兩周後再做評估。

精華 FAQ

  • 唐西奇因背部肌肉緊繃缺陣，湖人因此調整攻擊重心，由里夫斯扛起主要得分責任，並在客場成功拿下勝利。

  • 里夫斯全場27投14中、三分球6投4中，攻下本季新高43分，包含關鍵三分與罰球，成為湖人贏球最大功臣。

  • 活塞靠替補詹金斯轟下生涯新高31分，一度把差距追到1分，但康寧漢錯失追平罰球，終究無法完成反撲。

NBA 湖人 唐西奇

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