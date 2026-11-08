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NBA／轟41分締造神紀錄超越LBJ、喬丹 柯瑞喊非常榮耀

記者曾思儒／即時報導
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勇士隊球星柯瑞7日拿下41分。（美聯社）
勇士隊球星柯瑞7日拿下41分。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

柯瑞在對魔術一戰轟下41分，締造35歲後40分以上場次史上第一，並率勇士完成開季3連敗後7連勝的罕見紀錄。

38歲的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）7日再展球星價值，連同延長賽在內的最後7分多鐘就狂轟17分，以全場41分的數據率隊126：119擊敗魔術隊，締造另一項史上第一成就，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）大讚表現實在「卓越」。

這是柯瑞本季第2度有超過40分演出，也是18年職業生涯第77次，同時是35歲生日後的第16次，超越「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的15次，也多於「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的12次，獨居史上第一。

柯瑞提到，經過一些傷病後能達到如此成就，為自己付出的一切感到「非常榮耀」，也很感激能維持如此競技狀態那麼長的時間，「想到自己還能保持這樣的水準，就足以激勵我，尤其是在今晚這樣奪勝。」

2014年開始執教勇士的柯爾提到，柯瑞各種神數據和演出建立在良好的職業道德上，透過各種訓練保持健康身體，投進一顆顆驚人進球，包括正規賽最後25秒的高難度拋投。

「那是不可思議的一球，場上太多人了，那是個12呎的出手，有點像拋投、勾射，隨便你要怎麼稱呼。」柯爾形容，柯瑞是獨一無二的存在，「我不知道世界上還有誰能投進那樣的球。」

憑藉這場延長賽勝利，勇士成為1950到51賽季塞爾蒂克隊之後，史上第二支開季3連敗後奪下7連勝的隊伍。

精華 FAQ

  • 柯瑞全場攻下41分，包含延長賽在內的最後7分多鐘狂轟17分，帶領勇士以126：119擊敗魔術，展現超強關鍵得分能力。

  • 這是柯瑞生涯第77次單場超過40分，且35歲生日後第16次達成，超越詹姆斯的15次與喬丹的12次，獨居史上第一。

  • 勇士在開季3連敗後一路拉出7連勝，成為自1950到51賽季塞爾蒂克隊之後，史上第二支完成這項逆轉開局的球隊。

喬丹 柯瑞 NBA

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