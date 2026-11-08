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NBA／38歲柯瑞狂轟41分 勇士延長賽退魔術奪7連勝

記者曾思儒／即時報導
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柯瑞(右)7日在上半場比賽中持球突破。（美聯社）
柯瑞(右)7日在上半場比賽中持球突破。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

柯瑞攻下本季次高41分，帶領勇士在延長賽以126：119擊敗魔術，收下7連勝，勇士在他第四節與延長賽的關鍵火力下穩住勝果。

勇士隊7日在主場浪費最多16分領先，不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）第四節獨攬14分，包括節末連拿12分，延長賽又有連拿5分表現，以本季次高的41分率隊以126：119奪勝，7連勝入袋。

勇士開季3連敗後拉出一波連勝，7日首節也以31：19領先魔術，半場打完優勢擴大到57：41，不過魔術隊第三節回敬單節37：20猛攻，反帶著1分領先進入第四節。

第四節比分拉鋸時刻，柯瑞上演個人秀，從最後2分21秒開始個人連得12分，包括最後25.2秒上籃和兩記三分彈，助隊取得110：108領先，但魔術最後一波連續搶下進攻籃板，凱恩（Jamal Cain）最後2秒打進追平球，勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）嘗試的大號三分球也沒能進球，比賽110：110進入延長賽。

勇士延長賽有貝西（Charles Bassey）當奇兵，他連進兩球後倫德伯格也飆進外線，但魔術卡特（Wendell Carter Jr.）和達席爾瓦（Tristan Da Silva）也連續回敬三分彈，讓魔術118：117超前。

柯瑞1分38秒切入單打得手還製造卡特犯規，「3分打」得手讓勇士回到領先，54.1秒切入高拋再度破網，讓勇士回到122：118優勢；魔術仍有追分機會，但卡特4罰僅中1，魔術包夾柯瑞又出現防守漏洞，讓勇士倫德伯格輕鬆雙手暴扣，魔術暫停後又出現失誤，最終勇士就以126：119迎接7連勝。

38歲的柯瑞上月底碰灰狼隊轟下44分，7日出賽36分鐘再有41分演出，包括10投5中的三分球和10罰俱中，倫德伯格也有23分演出，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）貢獻15分。魔術以華格納（Franz Wagner）30分、11助攻最佳，卡特和達席爾瓦各19分。

精華 FAQ

  • 主要靠柯瑞的關鍵得分帶隊贏球，他全場拿下41分，第四節與延長賽多次連得分數，幫助勇士在比分拉鋸時重新取得領先並守住勝利。

  • 勇士上半場最多領先16分，但魔術在第三節單節攻下37分，反以1分領先進入第四節，讓比賽從大幅領先變成一路拉鋸到延長賽。

  • 倫德伯格攻下23分，延長賽還有關鍵灌籃與外線火力；波傑姆斯基貢獻15分，貝西也在延長賽連續得分，幫助勇士維持攻勢。

NBA 柯瑞

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