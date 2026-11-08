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前NBA球星進軍OnlyFans 開帳號8天賺了5萬美元 還有限定裸照

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前NBA球星歐頓進軍成人平台，圖為他2017年的照片。（路透）
前NBA球星歐頓進軍成人平台，圖為他2017年的照片。（路透）

NBA球星歐頓（Lamar Odom）跨足成人訂閱平台OnlyFans，短短8天就賺進超過5萬美元，目前預計總收入有望突破20萬美元。他每月向訂閱者收取14.99美元，提供獨家照片及影片，甚至已開始發布裸照，話題十足。

TMZ報導，47歲的歐頓成為首位加入OnlyFans的NBA球星。他當時表示，自己認為是時候跨出這一步，並提到過去過著「狂野的人生」，但也強調：「還有一些驚喜等著大家。」

除了分享獨家內容，歐頓目前也在平台發布裸照。他還透露，正在考慮與女友布萊德利（Rachel Bradley）一起拍攝內容，布萊德利也已經開設OnlyFans帳號。

歐頓的生涯高光時刻是在效力湖人隊期間，成為當家球星布萊恩（Kobe Bryant）的好搭檔，分別在2009年、2010年兩度隨湖人奪下總冠軍，他個人則是在2011年榮獲年度最佳第六人殊榮。

但品行不佳也是事實，他過去曾有長期的藥物濫用史。

歐頓從NBA球星轉戰成人訂閱平台，短時間內便創下可觀收入，成為他退役後備受關注的新事業。

NBA 湖人 OnlyFans

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