NBA／詹姆斯洛杉磯豪宅險被擅闖 嫌犯自稱「我是他兒子」

詹姆斯6日對陣騎士隊，全場僅拿下8分。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 詹姆斯位於洛杉磯的豪宅6日晚間遭男子擅闖未遂，保全發現後報警，嫌犯被依重罪跟蹤罪收押，並稱自己是詹姆斯的兒子。

NBA 球星詹姆斯 （LeBron James）位於洛杉磯 布倫特伍德（Brentwood）的豪宅，6日晚間發生擅闖事件。一名可疑的男子遭住宅保全發現後報警，據報導，男子被捕後聲稱自己是「詹姆斯的兒子」。

洛杉磯警察局證實，警方接獲通報，前往詹姆斯住所調查可能發生的入室竊盜事件。住宅保全約於晚間9時發現該名男子，隨即撥打911報警。

警方表示，嫌犯被逮捕過程沒有發生衝突，隨後以重罪跟蹤罪名登記收押。據TMZ報導，男子並未進入詹姆斯住宅，遭捕後還聲稱自己是詹姆斯的兒子。警方並未公布男子身分及相關背景。

事發當晚，「詹皇」詹姆斯人在克里夫蘭，代表費城76人隊出戰老東家克里夫蘭騎士隊。詹姆斯2003年以選秀狀元身分加入騎士，並於2016年第二度效力騎士期間，帶領球隊奪下總冠軍。

不過，這場比賽詹姆斯表現不佳，全場12投僅3中，三分球4投全失，只拿下8分，另有助攻及籃板數據。76人最終以95：119吞敗，開季戰績降至8勝2敗。

詹姆斯在紐約另有一處住所，平時經常搭乘直升機往返紐約與費城。