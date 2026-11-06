NBA／尼克2後衛質疑泰勒絲「球迷身分」引爆口水戰 球團急滅火
尼克後衛在直播中質疑泰勒絲的球迷身分，引發口水戰後，球團迅速發聲明力挺，並強調她與麥迪遜花園廣場淵源深厚。
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尼克後衛在直播中質疑泰勒絲的球迷身分，引發口水戰後，球團迅速發聲明力挺，並強調她與麥迪遜花園廣場淵源深厚。
流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）今年7月才剛與美式足球球星凱爾西（Travis Kelce）在紐約麥迪遜花園廣場（MSG）完成浪漫婚禮，未料近日卻意外捲入「真偽球迷」口水戰，不過今天尼克球團也透過聲明力挺泰勒絲的球迷身分。
這起爭議源於尼克年輕後衛科萊克（Tyler Kolek）與麥克布萊德（Miles McBride）在日前的一場YouTube直播活動中，被問及曾在場邊見過「最假」的網紅或名人球迷時，科萊克直言不諱地指出，「在尼克的比賽中，我覺得這非常具有表演性質，因為他們只是想被人看到在現場，不見得真的是球迷，大概就像泰勒絲吧。」一旁的麥克布萊德也點頭附和。
科萊克當時坦言自己恐怕會招來「絲粉（Swifties）」的怒火，但也補上一句，「我猜她平時很忙，所以無法經常到場，但這確實有點做作。」麥克布萊德隨後則點名班史提勒（Ben Stiller）與崔西摩根（Tracy Morgan）等藝人，稱讚他們才是「扎實」的死忠尼克迷。
眼看球員失言惹議，尼克球團官方隨即在今天發表正式聲明滅火。發言人在聲明中強調，「泰勒絲多年來一直是尼克隊的球迷，與麥迪遜花園廣場有著長久的淵源，我們對於她長期支持球團的舉動感到無比感激。」
事實上，泰勒絲與紐約球場的淵源頗深，其球迷資歷甚至可以追溯至2003年，當時年僅13歲的她就曾登上MSG的球場在中場休息時獻唱。近年來，她也多次被捕捉到現身季後賽場邊觀戰，包括今年東區決賽及總決賽，展現十足的籃球熱情，如今球團親自跳出來力挺，也讓這場名人球迷風波暫時畫下句點。
被點名的是尼克年輕後衛科萊克與麥克布萊德。兩人在YouTube直播中談到名人球迷時，科萊克直接拿泰勒絲舉例，麥克布萊德也點頭附和，因而引爆爭議。 科萊克認為，泰勒絲出現在尼克比賽場邊，帶有較強的曝光與表演性質，像是想被看見而不一定真的是球迷。他也承認此言可能引來Swifties不滿，但仍直言自己的看法。 尼克球團隨即發表正式聲明滅火，強調泰勒絲多年來一直是尼克隊球迷，和麥迪遜花園廣場有深厚淵源，並感謝她長期支持球團，藉此平息外界爭議。
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被點名的是尼克年輕後衛科萊克與麥克布萊德。兩人在YouTube直播中談到名人球迷時，科萊克直接拿泰勒絲舉例，麥克布萊德也點頭附和，因而引爆爭議。
科萊克認為，泰勒絲出現在尼克比賽場邊，帶有較強的曝光與表演性質，像是想被看見而不一定真的是球迷。他也承認此言可能引來Swifties不滿，但仍直言自己的看法。
尼克球團隨即發表正式聲明滅火，強調泰勒絲多年來一直是尼克隊球迷，和麥迪遜花園廣場有深厚淵源，並感謝她長期支持球團，藉此平息外界爭議。
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